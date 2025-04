Bagnaia: Hvala vsem 'hejterjem'. Austin sem osvojil za(radi) njih

Francesco Pecco Bagnaia se je na dirki za veliko nagrado Amerik v Austinu, tretji postaje letošnje motociklistične sezone, vrnil na zmagovalna pota. Italijan je resda slavil potem, ko se je na tleh znašel njegov moštveni kolega in zmagovalec vseh letošnjih dirk doslej Španec Marc Marquez, a to ne zmanjšuje njegovega uspeha, ki mu je še kako povrnil (načeto) samozavest. Da je zmaga v Austinu zanj še kako pomembna, je dokazal v izjavah, kjer se je "zahvalil" vsem, ki so ga obmetavali s kritikami po slabšem startu v sezono.

OGLAS

Na vseh dosedanjih dirkah letošnje sezone, dveh klasičnih in treh sprintih, sta dvojne zmage dosegala brata Marquez. Na vseh je zmagal Marc pred mlajšim Alexom. Francesco Bagnaia je izkoristil padec starejšega Marqueza v sedmem krogu dirke v Austinu in na koncu je ciljno črto prečkal s prednostjo dveh sekund za svojo 30. zmago v kraljevskem razredu.

Po Austinu se je spremenil vrstni red v skupnem seštevku SP. Marc Marquez je Alexu odstopil prednost, slednji ima zdaj točko naskoka pred bratom (87-86). Alex prvič v karieri vodi v SP, čeprav v razredu motoGP še nima zmage. Približal se je tudi Francesco Bagnaia, ki je pri 75 točkah.

Bagnai je sicer znan kot precej miren, odgovoren in "nekonflikten" dirkač. In, na, ter ob stezi. A po Austinu si je dal duška. Na daljavo je obračunaval s številnimi kritiki, ki so ga obsuli s slabim "mnenjem" po uvodnih dveh dirkah sezone, ko je zgolj in samo gledal v hrbet Marcu Marquezu. "Po Austinu se mi je vse odprlo. Rabil sem to zmago," je za Coriere Dello Sport razpredal 26-letni dirkač.

"Presrečen sem bil. Ostal sem že brez glasu, ker sem celoten zadnji krog dirke kričal od veselja. Fantastično je biti na najvišji stopnički po težkem obdobju. Austin mi bo vedno ostal v lepem spominu," se je prve letošnje zmage, sicer pa 30. v karieri, spomnil aktualni podprvak razreda motoGP. Postal je šele deseti dirkač v zgodovini prvenstva, ki je dosegel ta mejnik.

Spomin na Austin in zmagoslavje Francesca Bagnaie. FOTO: MotoGP icon-expand

"Ta statistika je manj pomembna. Bolj važno je to, da sem si močno okrepil samozavest in komaj čakam na Katar, kjer pričakujem podobne novice," je bil v pogovoru za Coriere Dello Sport slikovit in boleče neposreden Bagnaia. Takšnega ne pomnimo ...

"So ljudje in so ljudje," je začel Bagnaia.

Še vedno ne nastopa branilec naslova, Španec Jorge Martin, ki zaradi poškodbe na pripravah letos še ni dirkal, predvidoma pa se bo vrnil na naslednji preizkušnji v Katarju. Ta bo na sporedu konec tedna.

"Tistim, ki me ves čas kritizirajo, nimam kaj dosti reči. Pač navijajo za druge dirkače in to spoštujem. Bolj me motijo nekateri drugi, na primer tisti, ki so včasih tekmovali, gre za nekdanje dirkače in tudi delavce v garažah. Bil sem neprijetno presenečen in razočaran hkrati, kako zlobni znajo biti. Meni ne bi na kraj pameti padlo, da bi kritiziral nekoga iz sveta dirkačev. Recimo kolege s piste. Znotraj "ceha" se to ne dela. Čudno mi je. Milo rečeno," je ostro nadaljeval Italijan.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči