Verstappnu ameriška zmaga in povečanje vodstva v SP

Pred dirko je bilo bistveno vprašanje, ali bo Red Bullov dirkač Max Verstappen povečal naskok v SP ali pa se mu bo Lewis Hamilton približal. V veliki meri so odločali tudi postanki, na koncu pa je Verstappen kljub bolj obrabljenim pnevmatikam obdržal majhno prednost in dobil največ na ameriškem koncu tedna. Tega so zaznamovali tudi številni navijači, saj so v celotnem dirkaškem koncu tedna na tribunah v Teksasu našteli kar 400.000 ljubiteljev dirkanja. Ti so lahko videli tesno predstavo obeh vodilnih, a brez prave drame v končnici. Začetek je sicer kazal, da bo morda potek drugačen. Start se Verstapppnu, Nizozemec si je sicer v soboto privozil najboljši startni položaj, ni posrečil, tako da se je v vodstvo prebil Hamilton, za nekaj krogov pa je bil pred Verstappnom tudi Sergio Perez. Prvi mejnik je bil prvi postanek, ki ga je Verstappen opravil nekaj krogov pred Britancem. Preden sta šla v bokse, je bil Hamilton prvi, nazaj na stezi pa je imel nekajsekundno prednost Nizozemec. Drugič je bil Verstappen pri mehanikih že v 30. krogu. Ko se je vrnil na stezo, je imel 16 sekund zaostanka za Hamiltonom. Britanec je na stezi ostal osem krogov dlje, se potem vrnil s sedmimi sekundami zaostanka in začel se je lov na prvo mesto.