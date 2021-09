Verstappen prvič v karieri dobil dirko F1 pred domačimi navijači in prevzel vodstvo

Obenem je prevzel še vodstvo v skupnem seštevku, po 13 dirkah je zbral 224,5 točke, Hamilton ima tri manj (za najhitrejši krog je dobil dodatno točko). Na tretje mesto se je prebil Bottas, ki je doslej zbral 123 točk. "Kot lahko slišite, je vse skupaj neverjetno. Pričakovanja so bila visoka, nikoli ni lahko tega izpolniti. Zelo sem srečen, da sem zmagal tukaj in da sem prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Izjemen dan. Vsi ti ljudje, to je neverjetno," je v čustvenem nagovoru po prvi zmagi (skupno 17. v karieri) pred domačimi navijači v formuli 1 povedal zmagovalec Verstappen. "Zagotovo je bil to zelo dober dan za nas. Start je bil uspešen, nato je Mercedes pritisnil, toda dobro smo odgovorili. Celotna ekipa je odlično opravila svoje delo," je še dodal nizozemski dirkač Red Bulla.