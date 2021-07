Verstappnu prva kvalifikacijska dirka v zgodovini

Vodstvo formule ena ta konec tedna preizkuša nov način dirkaškega konca tedna. Današnja sprinterska dirka je namreč nadomestila običajne kvalifikacije. S tem v vodstvu tekmovanja želijo poskrbeti za več dogajanja na stezi za gledalce. Novost je prvič na sporedu prav v Silverstonu. Danes so najprej izpeljali drugi prosti trening, nato pa so se dirkači pomerili na skrajšani dirki, dolgi 17 krogov oziroma okoli 100 km. Končni vrstni red sprinterske dirke je dal tudi startne položaje za običajno nedeljsko dirko za VN Velike Britanije, obenem pa so najboljši trije dobili nekaj točk za seštevek svetovnega prvenstva. Zmagovalcu so pripadle tri, drugemu dve in tretjemu ena točka.