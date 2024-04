Verstappnu prva sprinterska dirka sezone

Vrstni red pri vrhu se nato za nekaj krogov ni spreminjal, potem pa je Verstappen začel dirkati svojo dirko. Sprva se je zlahka prebil mimo Španca Fernanda Alonsa (Aston Martin) na drugem mestu, ob koncu deveta kroga pa prišel še mimo vodilnega Hamiltona. Britancu se je odpeljal in na koncu suvereno po 19 krogih slavil s 13 sekundami naskoka.

Ključno dogajanje današnjega sprinta se je odvilo na startu, ko je Lewis Hamilton zelo dobro startal in takoj prišel ob bok zmagovalcu deževnih petkovih kvalifikacij, rojaku Lando Norrisu v McLarnu. Sedemkratni svetovni prvak je imel v prvem zavoju notranjo linijo in prevzel vodstvo, Norris pa je zapeljal s steze in padel komaj na sedmo mesto.

Trikratni zaporedni svetovni prvak in vodilni v skupnem seštevku SP je tako dobil uvodno sprint dirko sezone in novih osem točk v seštevku prvenstva pred peto dirko sezone.

Za njim je bilo precej manj prehitevanj vse do konca sprinta, ko je bitko Špancev med Alonsom in Carlosom Sainzem (Ferrari) izkoristil Perez in prišel na tretje mesto. Mimo moštvenega kolega v Ferrariju se je na četrto mesto prebil še Monačan Charles Leclerc, Sainz je bil peti.

Najkrajšo je potegnil Alonso, ki je očitno v boju z rojakom predrl pnevmatiko in zapeljal v bokse, kjer je dirko predčasno končal. Na šestem mestu je tako sprint sklenil Norris, na sedmem pa njegov moštveni kolega v McLarnu, Avstralec Oscar Piastri. Zadnjo točko je z osmim mestom ujel Britanec George Russell (Mercedes).

Kraljevo tekmovanje v avtomobilizmu se je sicer vrnilo na Kitajsko prvič po letu 2019. Pandemija novega koronavirusa je prekinila niz tekem, ki so v tej državi potekale od leta 2004. Kitajske oblasti so namreč sprejele zelo stroge ukrepe za zajezitev pandemije, zato so bila odpovedana tudi največja športna tekmovanja.