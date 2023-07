Verstappnu sprinterska dirka v razmočenem Spaju

Dvakratni svetovni prvak Max Verstappen je tako osvojil osem točk za skupni seštevek in še povišal prednost pred najbližjim zasledovalcem. Njegov moštveni kolega, Mehičan Sergio Perez, je po tehničnih težavah ostal pri 171 točkah, Verstappen pa jih ima po novem že 289. Sprinterska dirka se je na razmočenem asfaltu začela za varnostnim avtomobilom. Ta je po štirih formacijskih krogih zapeljal v bokse, z njim pa tudi nekateri dirkači na menjavo pnevmatik zaradi vse bolj suhe steze. Vodilni Verstappen je ostal na stezi, po gume za srednje mokro stezo pa odšel krog kasneje. Nizozemca je posledično prehitel Oscar Piastri, ki pa po novem varnostnem avtomobilu zaradi nesreče Španca Fernanda Alonsa ni dolgo zdržal v vodstvu. Verstappen ga je brez težav prehitel, kljub vsemu pa je 22-letni Avstralec z drugim mestom prišel do uspeha kariere na sprinterskih dirkah. Tretje mesto je z obrambno vožnjo zadržal Pierre Gasly. Do točk so prišli še četrti Španec Carlos Sainz, peti Monačan Charles Leclerc (oba Ferrari) ter še trije Britanci, Lando Norris (McLaren) na šestem, Lewis Hamilton po petsekundni kazni na sedmem ter George Russell (oba Mercedes) na osmem mestu.

Letos sta bili na sporedu že dve sprinterski dirki. V Bakuju je zmagal Perez, v Spielbergu pa Verstappen.

Glavna dirka za VN Nizozemske bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri. Najboljši startni položaj bo imel Monačan Charles Leclerc, vodilni v seštevku in v petkovih kvalifikacijah najhitrejši Verstappen pa bo po kazni petih startnih mest zaradi zamenjave menjalnika startal kot šesti.