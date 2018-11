Verstappnu za incident v boksih dva dni družbeno koristnih del

Max Verstappen je v garažah oziroma prostorih, kjer dirkači opravijo obvezno tehtanje po dirki, pristopil do Ocona ter mu najprej nekaj zabrusil, zatem pa ga je večkrat odrinil. Nizozemec naj bi Francozu celo zagrozil, da ga bo udaril. Vzrok za Nizozemčev izbruh je bil nespreten manever Estebana Ocona, ki se je v 44. krogu, ko ga je Red Bullov dirkač skušal prehiteti za krog, zaletel v tekmeca. Verstappen se je zavrtel, izgubil dragocene sekunde in se po tem, prej je bil vodilni, vrnil na drugem mestu, do konca dirke pa zaman lovil poznejšega zmagovalcaLewisa Hamiltona. Dodatek k dirki je Nizozemec napovedal že v prvem odzivu po prihodu v cilj, ko je dejal, da upa, da Estebana Ocona ne bo srečal v boksih. Pred tem ga je v pogovoru z moštvom po radijski zvezi označil za idiota, izjavo pa začinil še s kletvicami, tako da so morali v vodstvu tekmovanja zvok opremiti še s piskanjem.

Komisarji so oba dirkača po incidentu povabili na razgovor, po njem pa sklenili, da bo moral Verstappen v roku pol leta opraviti dva dni družbeno koristnih del v sklopu programa Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia).