Verstappen bo VN Brazilije štartal pet mest nižje

Max Verstappen je sicer imel že prejšnji petek na treningu pred dirko za VN Mehike velike težave z motorjem na notranje zgorevanje, saj je le s težavo nabiral kilometre. V ekipi so se tako pred dirko v Braziliji odločili menjati motor, kar pa mu bo zaradi prevelikega števila menjav v tej sezoni prineslo kazen.

Za vodilnega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva formule ena je težava prišla ob nepravem času, saj ima pred najbližjim zasledovalcem, Britancem Landom Norrisom (McLaren), zgolj 47 točk prednosti, pri čemer so do konca zgolj še štiri dirke. V seštevku konstruktorjev Red Bull zaseda tretje mesto za McLarnom in Ferrarijem.