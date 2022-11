Verstappnu že 15. zmaga v sezoni, Leclerc podprvak, Vettel za slovo deseti

Lani je dirka v Abu Dabiju odločala o naslovu prvaka, boljši je bil Max Verstappen pred Lewisom Hamiltonom, letos pa sta bili obe skupni prvi mesti že oddani, prvak med posamezniki je bil že pred koncem Verstappen, med konstruktorji pa njegova ekipa Red Bull.

Glede na to, da letošnje zadnje dejanje sezone ni bilo tako razburljivo kot lansko, so ljubitelji formule 1 čakali predvsem na tri vrhunce: razplet v boju za skupni drugi mesti v vozniškem in konstruktorskem seštevku ter zadnjo dirko v bogati karieri nekdanjega štirikratnega prvaka Sebastiana Vettla.

Povsem v ospredju so šle stvari v pričakovano smer, ki jo je Nizozemec pred tem pokazal že na 14 dirkah. Že v soboto je dobil zadnje kvalifikacije v sezoni, danes pa brez večjih težav še dirko, kar je bila že njegova 15. zmaga letos in 35. v karieri. S številko 15 pa je še za nekoliko višje postavil rekordno letvico zmag v eni sezoni. Rekord je bil sicer njegov že po Mehiki, ko je ušel Michaelu Schumacherju in Sebastianu Vettlu (13).

"Dobra dirka je bila, odločale pa so pnevmatike. Neverjetno je, da sem zmagal še 15. v sezoni. Vem, da bo kaj takega težko ponoviti, a po drugi strani bo to tudi motiv za naslednjo sezono," je zadnje dejanje ocenil prvak.