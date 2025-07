'Vesel sem, da je Ljubljana spet na evropskem rokometnem zemljevidu'

Sredi oktobra bo RD LL Grosist Slovan začel evropsko pot, potem ko je v minuli sezoni osvojil obe slovenski lovoriki. Za čim več zmag in čim daljšo "Evropo" se bo boril v EHF Evropski ligi, ki se bo začela sredi oktobra. V prvem delu tekmovanja bo ekipa Uroša Zormana igrala v skupini C skupaj z Granollers iz Španije ter zmagovalcem v dansko-portugalskem obračunu SAH – Skanderborg vs Marítimo da Madeira Andebol SAD in zmagovalcem v romunsko-islandskem obračunu CS Minaur Baia Mare vs Stjarnan.

Tri tekme bo ekipa Slovana igrala v Ljubljani, tri na gostovanju (prvi del tekmovanja je na sporedu med oktobrom in 2. decembrom), v naslednji krog se uvrstita po dve ekipi iz vsake izmed osmih skupin, sledi 1/8 finala, konec aprila pa četrtfinale, tekmovanje se zaključi z zaključnim turnirjem 30 in 31. maja 2026.

"Igranje v evropskem tekmovanju bo vsekakor izziv, ki se ga v Slovanu veselimo. Mislim, da smo v pretekli sezoni pokazali, da trdo delo, zavzetost, predanost in resnost prinesete veliko. Glede na to, bomo igrali v intenzivnem tempu, bomo morali stopiti v sezono še bolje pripravljeni. Zadovoljen sem, da bomo igrali v EHF Evropski ligi in da bo Ljubljana znova v moškem rokometu lahko videla tudi najboljše igralce na svetu. Že pred žrebom sem razmišljal, koga bi raje imel v skupini v prvem delu tekmovanja, a je to vselej nehvaležno. Naj Ljubljana in Slovenija vidita močne klube in dobre tekme. Seveda z našimi zmagami. Upam, da bo to privabilo tudi gledalce v dvorano," je po žrebu skupinskega dela EHF Evropske lige za uradno klubsko spletno stran dejal Uroš Zorman.

Skupina C:

Fraikin BM Granollers (ŠPA)

RD LL Grosist Slovan

Zmagovalec SAH – Skanderborg (DAN) vs Marítimo da Madeira Andebol SAD (POR)

Zmagovalec CS Minaur Baia Mare (ROM) vs Stjarnan (ISL)

Predviden spored:

14. oktober: RD Slovan – Baia Mare/Stjarnan

21. oktober: Skanderborg/Madeira Andebol SAD – RD Slovan

11. november: RD Slovan – Granollers

18. november: Granollers – RD Slovan

25. november: Baia Mare/Stjarnan – RD Slovan

2. december: RD Slovan – Skanderborg/Madeira Andebol SAD