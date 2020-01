Vesela novica za Slovence: Švedi porazili Madžare

Švedska izbrana vrsta je na evropskem prvenstvu v skupini II v Malmöju porazila Madžare. Zmage domačinov so se razveselili tudi slovenski rokometaši, ki se bodo v zadnjem krogu pomerili z doslej še neporaženimi Norvežani.

Norvežani so v 4. krogu tega dela tekmovanja brez težav odpravili Islandijo z 31:28 in ostajajo neporaženi. Norveška reprezentanca je tekmo proti Islandcem začela silovito in povedla s 7:0. V prvem polčasu so sicer vodili tudi že za osem golov, tako da so v drugem lahko mirneje nadzorovali potek tekme. Islandcev niso spustili bližje kot na tri zadetke.

Slovenska izbrana vrsta se je razveselila izida zadnje torkove tekme. FOTO: Damjan Žibert

Pri Norveški, ki je ob Španiji in Hrvaški tretji polfinalist prvenstva, je bil z devetimi goli najboljši Sander Sagosen, pri Islandiji pa s petimi Olafur Andres Gudmundsson. Slovenija ostaja na drugem mestu v skupini Švedska moška rokometna reprezentanca je dosegla prvo zmago v drugem delu evropskega prvenstva na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, potem ko je v današnji zadnji tekmi skupine II v Malmöju premagala Madžarsko s 24:18 (10:9). Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješaso pred zadnjim krogom drugega dela skupine II v Malmöju na drugem mestu s šestimi točkami. Pred njimi so Norvežani z osmimi točkami, Madžari so zbrali štiri, Portugalci, Islandci in Švedi pa po dve točki. Pred sredinimi tekmami je jasno, da Slovenijo tudi poraz proti Norveški lahko popelje do petkovih polfinalnih tekem v švedski prestolnici, v tem primeru bi morala Portugalska premagati Madžarsko oziroma z njo igrati neodločeno. Slovenija v primeru madžarske zmage nad Portugalsko nujno potrebuje vsaj točko, v primeru enakega točkovnega izkupička je v prednosti naša vzhodna soseda zaradi zmage na ponedeljkovi medsebojni tekmi z 29:28. Tekmo med Švedsko in Madžarsko so budno spremljali slovenski rokometaši:

