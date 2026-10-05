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Veselje se je v trenutku spremenilo v grozo: zvezdnik lige NFL utrpel hudo poškodbo

Las Vegas, 05. 10. 2026 11.36 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Tyquan Thornton leži na igrišču po poškodbi

Igralec ekipe Kansas City Chiefs Tyquan Thornton je po odličnem 55-jardnem (50 metrov) sprejemu vstal, da bi proslavil morda odločilno potezo na tekmi. Toda veselje je trajalo le kratek čas. Takoj zatem se je moral vrniti na tla, saj je utrpel grozljivo poškodbo levega gležnja.

Član ekipe Kansas City Chiefs, Tyquan Thornton, je utrpel eno hujših poškodb gležnja, kar smo jih videli v zadnjem času. Posnetek je zelo nazoren, zato opozarjamo, da ni primeren za gledalce z občutljivim želodcem.

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Zvezdnik NFL ekipe Kansas City Chiefs Patrick Mahomes je poslal dolgo podajo proti Thorntonu, ki jo je ujel in nadaljeval proti končni coni. Vendar ga je na 5-jardni črti (4,6 metra) Las Vegas Raidersov od zadaj zrušil Treydan Stukes in mu preprečil touchdown (zadetek).

Thornton sprva sploh ni dojel, kako huda je poškodba. Po akciji je v znak veselja dvignil roko in se z desno nogo postavil na noge. Ko je želel obremeniti še levo nogo, pa je pogledal navzdol – in veselje se je v trenutku spremenilo v šok. Noga je bila v nenaravnem položaju, Thornton pa je obležal na igrišču in čakal na pomoč zdravnikov.

Razlagalnik

Liga NFL (National Football League) je najvišja profesionalna raven ameriškega nogometa na svetu. Ustanovljena je bila leta 1920 in je danes ena najbolj priljubljenih in komercialno uspešnih športnih lig v ZDA. Sestavlja jo 32 ekip, ki tekmujejo za prestižno lovoriko, imenovano Super Bowl. Ta finalna tekma vsako leto postane eden najbolj gledanih televizijskih dogodkov v državi, liga pa ima ogromen vpliv na ameriško kulturo in gospodarstvo.

Touchdown je osnovni način doseganja točk v ameriškem nogometu in prinaša šest točk. Igralec ga doseže tako, da z žogo v posesti vstopi v nasprotnikovo končno cono (end zone) ali pa žogo v tej coni ujame, medtem ko ima obe nogi na tleh. Po doseženem touchdownu ima ekipa še možnost za dodatno točko z brco ali za dve točki s ponovno akcijo iz neposredne bližine.

Kansas City Chiefs so profesionalna ekipa ameriškega nogometa s sedežem v Kansas Cityju v Missouriju. Ustanovljeni so bili leta 1960 in so člani zahodne divizije Ameriške nogometne konference (AFC). Ekipa je znana po svoji bogati zgodovini in izjemnih uspehih v zadnjem desetletju, saj so postali ena najbolj dominantnih sil v ligi, zlasti pod vodstvom glavnega trenerja Andyja Reida in zvezdniškega podajalca Patricka Mahomesa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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NFL Tyquan Thornton

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