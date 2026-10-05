Veselje se je v trenutku spremenilo v grozo: zvezdnik lige NFL utrpel hudo poškodbo

Član ekipe Kansas City Chiefs, Tyquan Thornton , je utrpel eno hujših poškodb gležnja, kar smo jih videli v zadnjem času. Posnetek je zelo nazoren, zato opozarjamo, da ni primeren za gledalce z občutljivim želodcem.

Zvezdnik NFL ekipe Kansas City Chiefs Patrick Mahomes je poslal dolgo podajo proti Thorntonu, ki jo je ujel in nadaljeval proti končni coni. Vendar ga je na 5-jardni črti (4,6 metra) Las Vegas Raidersov od zadaj zrušil Treydan Stukes in mu preprečil touchdown (zadetek).

Thornton sprva sploh ni dojel, kako huda je poškodba. Po akciji je v znak veselja dvignil roko in se z desno nogo postavil na noge. Ko je želel obremeniti še levo nogo, pa je pogledal navzdol – in veselje se je v trenutku spremenilo v šok. Noga je bila v nenaravnem položaju, Thornton pa je obležal na igrišču in čakal na pomoč zdravnikov.