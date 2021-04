Veslače na Jarunu čakajo interne olimpijske kvalifikacije

Najbolj napeto s slovenskega stališča bo med enojci, kjer se bodo za nastop na olimpijskih kvalifikacijah merili Izolčan Rajko Hrvat, Blejec Miha Aljančič in Ljubljančan Filip Matej Pfeifer. V dvojcu brez krmarja bosta nastopila Jaka Čas in Nik Krebs (Dravske elektrarne Maribor), med lahkimi veslači pa Jaka Malešič(Ljubljanica) in Nina Kostanjšek (Argo Izola). "Rajko Hrvat bo tokrat nastopal med težkimi veslači, saj bomo tekmo izkoristili kot kvalifikacijsko za luzernske kvalifikacije. Imamo tri čolne, saj smo po skupnih pripravah na Bledu reprezentanci priključili Miho Aljančiča," je o izboru potnikov za regato na Rdečem jezeru povedal selektor slovenskih reprezentancJan Ilar, ki od enojcev pričakuje boj za polfinale.

Največ Ilar pričakuje od mariborskega dvojca brez krmarja: "Opravila sta kakovostne priprave z bratomaSinković. Glede na prijave je cilj za njiju nastop v finalu." Pri obeh lahkih veslačih gre v prvi vrsti za test v eliti, oba pa ob dobrem dnevu lahko tudi presenetita z nastopom.