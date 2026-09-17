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Pogumno ali noro? Veslači in kanuisti bodo tekmovali na reki, kjer živijo krokodili ljudožerci

Brisbane, 17. 09. 2026 14.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Olimpijske igre 2032

Organizatorji olimpijskih iger v Brisbaneu, ki bodo leta 2032, so potrdili, da bodo tekmovanja v veslanju in sprint kajaku na kanuju potekala na reki Fitzroy, ki slovi po prisotnosti morskih krokodilov.

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Organizacijski odbor olimpijskih iger v Brisbaneu leta 2032 je dokončno potrdil, da bodo tekmovanja v veslanju ter sprint kajaku in kanuju potekala na reki Fitzroy v avstralskem mestu Rockhampton, približno 600 kilometrov severno od Brisbanea. Odločitev je bila sprejeta po obsežni neodvisni študiji, ki je ocenila, da lahko reka zagotovi poštene in ustrezne pogoje za izvedbo olimpijskih tekmovanj. Kljub temu izbira prizorišča ostaja sporna, saj v reki živijo morski krokodili, ki veljajo za ene najnevarnejših plenilcev na svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomisleki niso povezani zgolj s krokodili. Fitzroy, drugo največje avstralsko porečje, je znan tudi po občasnih poplavah in močnih vodnih tokovih, zaradi katerih so nekateri strokovnjaki opozarjali na morebitno neenakost tekmovalnih razmer. Kritike so se nanašale tudi na omejene nastanitvene zmogljivosti za športnike, spremljevalce in gledalce.

Nasprotniki izbrane lokacije so celo pripravili peticijo, s katero so zahtevali, da bi tekmovanja preselili na posebej zgrajeno prizorišče v bližini Brisbanea. Pobuda je zbrala več tisoč podpisov. Kljub temu je neodvisna analiza pokazala, da je reka primerna za olimpijska tekmovanja. Odločitev so podprli Svetovna veslaška zveza (World Rowing), Mednarodna kanuistična zveza Paddle Worldwide ter organizatorji iger.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zdaj vemo, da lahko reka Fitzroy med olimpijskimi igrami zagotovi poštene tekmovalne pogoje," je dejal predsednik Svetovne veslaške zveze Jean-Christophe Rolland. Po njegovih besedah so strokovnjaki podrobno preučili pretoke, vodostaj in vetrovne razmere. Vprašanje krokodilov sicer ni bilo del uradne strokovne ocene, organizatorji pa zagotavljajo, da bodo ob morebitnem opaženem plazilcu vzpostavljeni posebni varnostni postopki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Reka Fitzroy predstavlja južno mejo območja razmnoževanja morskih krokodilov v Queenslandu. V preteklosti so tam večkrat opazili izjemno velike primerke. Leta 2023 so denimo približno šest kilometrov od načrtovane olimpijske proge ujeli kar 4,6 metra dolgega krokodila.

Zdi se torej, da bodo olimpijske igre leta 2032 ponudile eno najbolj nenavadnih športnih prizorišč v zgodovini, kjer bodo tekmovalci lovili sekunde in medalje v neposredni bližini enih najstrašnejših prebivalcev avstralskih voda.

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