Pogumno ali noro? Veslači in kanuisti bodo tekmovali na reki, kjer živijo krokodili ljudožerci

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Organizacijski odbor olimpijskih iger v Brisbaneu leta 2032 je dokončno potrdil, da bodo tekmovanja v veslanju ter sprint kajaku in kanuju potekala na reki Fitzroy v avstralskem mestu Rockhampton, približno 600 kilometrov severno od Brisbanea. Odločitev je bila sprejeta po obsežni neodvisni študiji, ki je ocenila, da lahko reka zagotovi poštene in ustrezne pogoje za izvedbo olimpijskih tekmovanj. Kljub temu izbira prizorišča ostaja sporna, saj v reki živijo morski krokodili, ki veljajo za ene najnevarnejših plenilcev na svetu.

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Pomisleki niso povezani zgolj s krokodili. Fitzroy, drugo največje avstralsko porečje, je znan tudi po občasnih poplavah in močnih vodnih tokovih, zaradi katerih so nekateri strokovnjaki opozarjali na morebitno neenakost tekmovalnih razmer. Kritike so se nanašale tudi na omejene nastanitvene zmogljivosti za športnike, spremljevalce in gledalce. Nasprotniki izbrane lokacije so celo pripravili peticijo, s katero so zahtevali, da bi tekmovanja preselili na posebej zgrajeno prizorišče v bližini Brisbanea. Pobuda je zbrala več tisoč podpisov. Kljub temu je neodvisna analiza pokazala, da je reka primerna za olimpijska tekmovanja. Odločitev so podprli Svetovna veslaška zveza (World Rowing), Mednarodna kanuistična zveza Paddle Worldwide ter organizatorji iger.

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"Zdaj vemo, da lahko reka Fitzroy med olimpijskimi igrami zagotovi poštene tekmovalne pogoje," je dejal predsednik Svetovne veslaške zveze Jean-Christophe Rolland. Po njegovih besedah so strokovnjaki podrobno preučili pretoke, vodostaj in vetrovne razmere. Vprašanje krokodilov sicer ni bilo del uradne strokovne ocene, organizatorji pa zagotavljajo, da bodo ob morebitnem opaženem plazilcu vzpostavljeni posebni varnostni postopki.

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