Veslači na Bledu 30 let po OI v Barceloni proslavili prvi olimpijski medalji

Slovenski veslaški mojstri Iztok Čop in Denis Žvegelj ter člani četverca brez krmarja, ki so pred 30 leti v Barceloni osvojili prvi olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, so danes na Bledu obudili spomine na ta mejnik slovenskega športa. Kot je ob tem izpostavil Čop, so dogodki iz avgusta 1992 pomembno oblikovali slovensko športno identiteto.

V veslaškem centru v Zaki so se poleg Iztok Čopa in Denisa Žveglja danes zbrali še Jani Klemenčič, Sadik Mujkič in Milan Janša, ki so ob že pokojnem Sašu Mirjaniču tvorili četverec brez krmarja. Četverec je ravno na ta dan leta 1992 osvojil bronasto medaljo. Dan pred tem sta medaljo istega leska osvojila Čop in Žvegelj ter se tako zapisala v zgodovino slovenskega športa kot prva z olimpijskem odličjem za samostojno Slovenijo. "Zdi sem mi, kot da bi bilo včeraj. Nostalgije ni, saj gre življenje naprej ... Sem pa zelo vesel, da smo danes znova skupaj in lahko obeležimo ta mejnik slovenskega športa, saj se že kar nekaj časa nismo dobili," je ob današnjem dogodku dejal Čop.

icon-expand Dobitniki prvih olimpijskih medalj za Slovenijo FOTO: Aljoša Kravanja

Kot je izpostavil, prve medalje kot 20-letnik ni doživljal v vsem svojem sijaju, predvsem je bilo ob bronu na začetku čutiti celo kanček grenkobe, saj sta ciljala višje. "V tem smislu sem vesel, da sem kasneje osvojil še kakšno olimpijsko odličje, ki sem ga nato tudi drugače cenil," je dejal dobitnik štirih olimpijskih medalj. Primerjav med osvojenimi medaljami, po ena zlata in srebrna ter dve bronasti, ne dela rad. "Seveda je rezultatsko zlata največ vredna. Vendar ima vsaka svoj čar, svojo zgodbo, ki je pripeljala do nje," je pojasnil Blejec, ki je pred dobrim mesecem dni praznoval Abrahama. Je pa ob tem danes izpostavil pomen "prebitega ledu" - prve osvojene medalje za Slovenijo - v smislu samozavesti za šport kot družbeno panogo v takrat na novo samostojni državi. "Takrat smo uspehe doživljali zelo čustveno, saj je bilo čutiti veliko nacionalnega naboja," je opisal dogodke na jezeru Banyoles, ki so pomembno oblikovali slovensko športno identiteto. "Dejstvo je, da se je po menjavi sistemov in pridobljeni samostojnosti šport zelo hitro postavil na noge. Če pa zdaj gledam nazaj na vse velike uspehe zadnjih 30 let, si nihče takrat ni mogel predstavljati, da bomo uspevali v toliko športih."

icon-expand Iztok Čop in Denis Žvegel FOTO: Aljoša Kravanja

Kot je izpostavil nekdanji dolgoletni slovenski selektor Miloš Janša, je ekipa na olimpijske igre v Barceloni prišla z upi na medaljo. "Dvojec je na igre prišel v krogu favoritov. Kot ekipa takrat nismo imeli v glavi zlate medalje, cilj je bila medalja. Bron je bil tako uspeh, glede na pričakovanja pa je bil še toliko večji uspeh bron četverca." Veslanje je bilo takrat in tudi v naslednjem obdobju eden glavnih tvorcev najodmevnejših slovenskih športnih uspehov. Dejstvo, da je poleg prve olimpijske medalje veslanje s Čopom na čelu leta 2000 v Sydneyju poskrbelo tudi za prvo zlato olimpijsko odličje v samostojni državi, Čop vidi v dejstvu, da je veslanje imelo dobro podlago ob prehodu v samostojno državo. "Mogoče je bilo tudi nekaj srečnih naključij zraven, ampak nenazadnje sreča pomaga tistim, ki sodelujejo in so zraven."

icon-expand Sadik Mujkič, Milan Janša, Jani Klemenčič, Miloš Janša, Denis Žvegelj in Iztok Čop FOTO: Aljoša Kravanja

Ob pogledu na uspehe slovenskega in blejskega veslanja pa sta tako Čop kot Janša izpostavila željo, da bi veslanje v prihodnje znova poseglo po odmevnih mednarodnih dosežkih. Čop je ob tem izpostavil uspeh Mariborčana Arneja Završnika in Jakoba Brgleza, ki sta pretekli konec tedna v Vareseju osvojila naslov svetovnih mladinskih podprvakov v dvojcu brez krmarja. "Po kar nekaj letih smo znova osvojili medaljo na mladinskih svetovnih prvenstvih, tako da upam, da je to pomembna luč," je ob tem izpostavil Čop. "Ob izgubi prenosa znanj med neko starejšo aktivno generacijo in obetavnimi mladinci pred desetimi, petnajstimi leti smo se postavili nazaj na začetek ... Zaradi tega je treba vse na novo postaviti, kar traja. To tudi zahteva veliko trdega dela, ampak jaz sem trdno prepričan, da bomo v nekaj letih znova kandidirali za medalje na največjih tekmovanjih. Nenazadnje imamo zgodovino in veliko znanja," je glede prihodnosti slovenskega veslanja optimističen Čop.