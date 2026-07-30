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Pred veslaškim EP: cilj je finale, a tudi s tem se ne bodo zadovoljili

Bled, 30. 07. 2026 09.09 pred 11 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
M.J.
Isak Žvegelj

Prihajajoči konec tedna bo Varese v osrčju Lombardije gostil letošnje Evropsko prenstvo v veslanje. Naravno jezero, nad katerim bdi impozantni Monte Rosso, je slovenskemu veslanju že prinašal velike uspehe – leta 2012 je dvojni četverec (Rojec, J.Špik, Markovc, Fistravec) na članskem EP osvojil bron, leta 2022 pa je dvojec (Završnik, Brglez) osvojil srebro na mladinskem SP.

Isak Žvegelj
Isak Žvegelj
FOTO: Profimedia

Leta 2022 je torej Mariborčan Jakob Brglez, varovanec trenerja Primoža Merfa, tu postal svetovni mladinski podprvak, sedaj pa se v svoji prvi članski sezoni vrača v Varese v isti disciplini, vendar tokrat z Blejcem Isakom Žvegljem v čolnu. Ta je Slovenijo zastopal na Olimpijskih igrah v Parizu, letos pa sta fanta združila moči in ustvarila tisto pravo kemijo, ki je v dvojcu še kako pomembna. 

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Dokaz za to je uvrstitev v finale in peto mesto na Svetovnem pokalu v Sevilli v mesecu maju in zelo pozitivni pokazatelji na testiranjih in zaključnih treningih, ki sta jih opravila v Mariboru in na Bledu pod budnim očesom trofejnega trenerja Miloša Janše. V konkurenci 12 čolnov je njun prvi cilj uvrstitev v finale A, tam pa prikaz najboljše tekme v sezoni. Na jutrišnjem žrebu sta med štirimi nosilci v predtekmovanju, pol dolgih sušnih letih pa se lahko andejamo nastopa slovenske posadke v finalu velikega tekmovanja, ki bo tudi odskočna deska za SP v Amsterdamu konec avgusta.

"Počutiva se odlično. Na vseh pomembnejših treningih sva dosegala predvidene hitrosti, tako da greva na EP pozitivno. Največ pozornosti sva posvečala tehniki in plovnosti, na koncu pa seveda specialnim treningom za tekmovalno hitrost. Glede na finale A v Sevilli je najin prvi cilj v Vareseju enak, v finalu pa je vse odvisno od dneva, tako naju kot konkurentov. Sedaj ne bo prvič in ne bo breme, temveč užitek," je za uradno spletno stran VZS dejal Jakob Brglez.

Nina Kostanjšek
Nina Kostanjšek
FOTO: Veslaška zveza Slovenije

"Najini cilji so generalno visoki, finale bi bilo lepo doseči. Že v Sevilli sva pokazala, da sva zmožna biti med najboljšimi. Če v finalu uspeva kaj več, bo pa še bolje. Po EP naju že čez slab mesec čaka še nastop na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu, kar je določen izziv, ki pa sva ga sposobna opraviti," pa je povedal Isak Žvegelj.

Enako v smislu nosilca predtekmovalne skupine in Amsterdama velja za Filipa-Mateja Pfeiferja, ki se je po izvrstnem nastopu in uvsrtitvi v finale Svetovnega pokala v Luzernu pripravljal na Bledu in v Bohinju. Po novem ga spremlja angleški trener Sam Sheppard, s katerim sta se spoznala in delala že ob lanskem Filipovem študiju na univerzi Brooks v Oxfordu. V enojcu je prijavljenih 17 tekmovalcev, cilj Ljubljančana pa je uvrstitev v finale, kar bi pomenilo lep napredek od lanske sezone, ko je bil deseti. Letošnja forma sedaj že kar standardnega slovenskega skifista je zelo obetajoča, saj je bil osmi in šesti na tekmah Svetovnega pokala, obenem pa mu samozavest dvigajo rezultati z zaključnih treningov.

Miloš Janša
Miloš Janša
FOTO: VZS

"V zadnjem času sem se precej posvečal tehniki, saj sem bil doslej v sezoni ves čas sam, sedaj pa imam končno pomoč trenerja in dajeva temu dodatni poudarek. Zraven seveda delava na hitrosti tekme, treba pa je tudi ustrezno razporejati čas za počitek, tako da lahko dobro vstopiš v tekmo. Moja dva glavna cilja sezone sta sicer finale Svetovnega pokala in Svetovno prvenstvo, medtem ko bo Evropsko prvenstvu služilo klot nek vmesni cilj, tudi zaradi precej nenavadne umeščenosti v tekmovalno sezono. Konkurenca v moškem enojcu je zelo zgoščena, vendar s predstavami, ki sem jih že pokazal in napredkom, ki sem naredil v zadnjem času, zagotovo sodim v polfinale, cilj pa je finale A," je v izjavi za krovno veslaško zvezo sporočil Filip-Matej Pfeifer.

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V ženski konkurenci bo Slovenijo ponovno zastopala Nina Kostanjšek, ki je ne evropskih prvebstvih že dosegala lepe uspehe, v svoji kartoteki ima dve deveti mesti iz Münchna 2022 in Bleda 2023. Originalno je bil sicer planiran nastop ženskega dvojnega dvojca z Zalo Krašovec, ki pa zaradi dalj trajajoče poškodbe še ni pripravljena za nastope na tako visoki ravni. Nina bo tako ponovno nastopila med skifistkami, v Vareseju jih je v konkurenci 16. Blajčanka upa na dobre nastope v ponovnem vročinskem valu, ki ji najbolj ne ustreza, njen primarni cilj pa je uvrstitev v polfinale.

"Tekmo želim odpeljati tako, kot je treba, primarni cilj je uvrstitev v polfinale. V Luzernu sem imela nekaj težav z vročino, sedaj se bom na to bolje pripravila in upam, da bo bolje," je dejala Nina Kostanjšek.

Razlagalnik

Skif je veslaški čoln za eno osebo, ki ga veslač poganja z dvema vesloma, po enim v vsaki roki. Ta disciplina zahteva izjemno ravnotežje, koordinacijo in tehnično dovršenost, saj mora veslač samostojno skrbeti za stabilnost čolna in hkrati ohranjati enakomeren ritem ter moč zaveslaja. V tekmovalnem veslanju velja za eno najzahtevnejših disciplin, saj vsaka napaka v tehniki neposredno vpliva na hitrost in smer plovbe.

V veslanju se tekmovalci po predtekmovanjih in polfinalnih nastopih razvrstijo v različne finalne skupine glede na dosežene čase. Finale A predstavlja glavni finale, v katerem se pomerijo najboljše posadke za končna mesta na zmagovalnem odru in najvišje uvrstitve v skupnem seštevku. Posadke, ki se ne uvrstijo v finale A, nato tekmujejo v finalih B, C ali nižjih, kjer se borijo za razvrstitve od sedmega mesta naprej.

Trener v vrhunskem veslanju ima večplastno vlogo, ki presega zgolj fizično pripravo. Odgovoren je za analizo tehnike zaveslaja, načrtovanje periodizacije treningov za doseganje vrhunske forme ob pravem času, taktično pripravo na tekme ter psihološko podporo športnikom. V disciplinah, kot sta dvojec ali četverec, trener skrbi tudi za sinhronizacijo gibov med veslači, kar je ključno za doseganje optimalne hitrosti in učinkovitosti čolna.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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