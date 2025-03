Lahko Veszprem nadaljuje niz zmag, ali bo Füchse Berlin presenetil?

Že včeraj so rokometaši v skupini B lige prvakov odigrali zadnje tekme skupinskega dela. Slovenca Blaž Janc in Domen Makuc sta z Barcelono po zmagi s 36:27 nad Kolstadom potrdila prvo mesto v skupini. Izgubila pa sta Aleks Kavčič z Zagrebom proti Kielcam in Borut Mačkovšek s Szegedom proti Magdeburgu. Zagreb je v skupini B zasedel zadnje mesto in v končnici ne bo igral, Szeged pa si bo moral končnico zagotoviti z zmago v dodatnih kvalifikacijah.