Veteran Mickelson spisal zgodovino kot najstarejši z zmago na majorjih

Phil Mickelson, sicer levičar, ki je vodil pred zadnjim dnem, je zadržal prednost in osvojil svoj šesti major v karieri. Petdesetletnik je odigral 73 udarcev in poskrbel za evforične prizore okrog 18. luknje, skupno je turnir končal s šestimi udarci pod parom igrišča. Mickelson, na začetku prvenstva pravi outsider z razmerjem 280:1, ki bo prihodnji mesec praznoval 51. rojstni dan, je slavil zmago z dvema udarcema pred rojakom Brooksom Koepkoin Južnoafričanom Louisom Oosthuizenom, še dva več so zaostali Shane Lowry, Padraig Harrington, Paul Caseyin Harry Higgs.

"Vrsto let sem kljub temu, da nisem imel večjih uspehov, trdno verjel, da še vedno lahko tekmujem na najvišji ravni," je po zgodovinski zmagi dejal Mickelson in dodal:"Vendar pa sem si šele ta teden to zares dokazal. Tako sebi kot drugim, ki so me že odpisali."

Vrhunci zadnjega kroga turnirja: