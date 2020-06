Vettel upa na dirko v Mugellu: To dirkališče si to zasluži

Sebastian Vettelin njegov moštveni kolega Charles Leclercsta v torek opravila testiranja v Mugellu pred načrtovanim uvodom v sezono 2020, ki bo 5. julija v avstrijskem Spielbergu. Dirkališče v Mugellu je bilo končano leta 1974, a za zdaj še ni gostilo niti ene dirke SP v formuli 1, saj velika nagrada Italije tradicionalno poteka v Monzi.

"Res mislim, da si tudi Mugello zasluži gostiti dirko F1 za veliko nagrado. Sicer osem let nisem dirkal tukaj, tako da sem se moral malo privaditi na krog, ampak nato sem zelo užival,"je dejal nemški zvezdnik po testiranju.

Leclerc: Od naslednjega tedna naprej bodo stvari postale resne!

Organizatorji F1 so za zdaj na koledar sezone 2020 umestili osem dirk v Evropi do 6. septembra, lahko pa se zgodi, da bosta na stari celini še ena ali dve dirki, saj je možno, da dirkanje med koronavirusno pandemijo v Aziji in Ameriki ne bo mogoče. VN Singapurja in Japonske sta že odpovedani. Za dodatne evropske dirke kandidirajo Mugello, še eno italijansko dirkališče Monza, portugalsko Portimau in nemški Hockenheim. Štirikratni svetovni prvak Vettel, ki se bo tej sezoni poslavlja od "scuderie", ter Leclerc sta testiranje opravila v starejših dirkalnikih, saj zadnji model še ni na voljo in nima dovoljenja za tovrstne dogodke.

"Vesel sem, da sem se po premoru, ki je bil daljši od običajnega, spet lahko usedel nazaj v dirkalnik. Vesel sem bil tudi snidenja z ekipo," je še dejal Vettel. Dirkanje je močno pogrešal tudi Leclerc, ki si je podaljšani tekmovalni premor krajšal z računalniškimi igricami za VN prek spleta in postal celo eden vodilnih igralcev prek spleta z več zmagami.

"Super je bilo! Končno sem se tudi v realnosti lahko vrnil na dirkališče. Zelo sem pogrešal dirkanje!" je povedal Monačan in dodal: "Zdaj se že veselimo začetka sezone in od naslednjega tedna naprej bodo stvari postale resne!"