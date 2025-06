Vettel z izobraževanjem na Harvardu namignil na povratek v svet F1

37-letnik je na sloviti ameriški univerzi Harvard zaključil štiridnevno izobraževanje s področja poslovanja v svetu zabave, medijev in športa.

Sebastian Vettel tudi po dirkaški upokojitvi še ne želi dati vseh štirih od sebe. Nemec se je podal v jadralske vode in postal vlagatelj nemške ekipe v tekmovanju SailGP, v preteklosti se je pogosto javno zavzemal za trajnostna goriva, na dirkališču Suzuka postavil čebelji hotel, sedaj pa je dosegel še en pomemben korak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vettel se je upokojil po koncu sezone 2022, v svoji bogati karieri pa je med letoma 2010 in 2013 štirikrat osvojil dirkaško krono. S 53 zmagami je eden izmed najuspešnejših dirkačev v zgodovini Formule 1, več zmag so zbrali le Lewis Hamilton, Michael Schumacher in Max Verstappen.