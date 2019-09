Vettlovo sporočilo jasno: Raje dolgočasne dirke kot tragedije na dirkališčih

Dirkaški vikend v Spa Francorchampsu je zaznamovala tragedija razvojnega dirkača Renaulta Anthoina Huberta , ki je uro in pol po nesreči na dirkališču preminil v bolnišnici. V Lyonu rojeni dirkač je izgubil nadzor nad dirkalnikom in priletel v ogrado, zatem ga je odbilo nazaj na stezo, kjer je vanj trčil Američan Juan-Manuel Correa . Slednji po poškodbi hrbtenice in nog ostaja na intenzivni negi.

Po tragediji so vzniknila številna vprašanja o varnosti dirkačev na dirkališču in ceni njihovega življenja. Dirkaški svet ni pozabil nesrečnih Ayrtona Senne in Rolanda Ratzenbergerja, ki sta kot zadnja na dirkališču izgubila življenje med dirkaškim vikendom v Imoli. Dvajset let kasneje se je zgodila nova velika nesreča, ki je po devetih mesecih tvegala svoj davek. Jules Bianchi, ki je med VN Japonske utrpel hude poškodbe glave, je preminil 2015.

Dirkači so opozorili na številne varnostne pomanjkljivosti, ki jih vodilni zaradi večjega zanimanja za formulo nikakor ne želijo ukiniti. Ferrarijev dirkač Sebastian Vettelje ob tej priložnosti vnovič pozval odgovorne, naj poskrbijo za boljšo varnost dirkačev. V začetku poletja je bila sicer F1 deležna kritik na račun dolgočasnosti in predvidljivosti, vendar Nemec ob tem odgovarja: "Nekateri ljudje menijo, da je Formula 1 preveč varna, preveč dolgočasna. Sam imam raje dolga leta monotonega dirkanja, če bi to Anthoina le vrnilo nazaj. Za nekatere je nevarnost del dirkanja, del vznemirjenja, a mislim, da so nas dogodki zadnjih let predramili, najsi bo smrt Julesa ali Anthoina," je bil jasen Vettel, ki v skupnem seštevku za vodilnim Lewisom Hamiltonom zaostaja slabih sto točk.