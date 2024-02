Vičević ostaja na čelu vaterpolske reprezentance

Čeprav tudi Mirko Vičević priznava, da Slovenija ne sodi v vrh svetovnega vaterpola, v ekipi vidi velik potencial. "Ekipa, s katero je Slovenija nastopala na evropskem prvenstvu, je bila v povprečju stara 20 let in takšne prednosti nima nihče. Imamo res veliko prostora za napredek," je za STA povedal Vičević. Enako pomemben je bil ob podaljšanju pogodbe zanj drugi dejavnik: "To je bil izjemno topel in pošten sprejem in odnos vseh na zvezi in v klubih." Črnogorski strokovnjak je konec novembra zamenjal prejšnjega selektorja Krištofa Štromajerja. Gre za eno velikih imen svetovnega vaterpola.

55-letni Vičević je zaslovel že kot reprezentant Jugoslavije ter njenih naslednic ZR Jugoslavije ter Srbije in Črne gore. Z Jugoslavijo je bil med drugim olimpijski prvak leta 1988, svetovni prvak 1986 in 1991 ter evropski prvak 1989 in 1991, v različnih reprezentančnih selekcijah pa je zbral skoraj 280 nastopov. Klubsko kariero, ta je trajala kar 26 sezon, je Vičević začel v domačem Kotorju, pozneje pa ob kratki epizodi v Barceloni kar 16 let igral v Italiji za Pro Recco, Brescio in Savono.