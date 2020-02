Victor Tomas zaradi težav s srcem le še do konca sezone

"Razlog za sklic te novinarske konference je, da vam sporočim novico, ki sem jo izvedel že pred meseci, zdaj pa je dokončno potrjena,"je zbrane nagovoril 34-letni Tomas. "Zahvaljujoč zdravniški službi kluba so mi odkrili srčno napako, ki se iz leta v leto na ravni profesionalnega športa povečuje. Če bi nadaljeval, bi od mojega srca zahteval ravni treninga in truda, ki sem ga vlagal zadnjih 18 let, to pa bi predstavljalo nevarnost za moje zdravje in bi vplivalo na moje prihodnje življenje. Ne bi mogel povsem običajno živeti in delati tisto, kar je všeč vsem: tako enostavne reči, kot so igranje z mojimi otroci, kolesariti z mojo družino ... Iz tega in samo zaradi tega razloga moram oznaniti, da se bom poslovil od profesionalnega rokometa ob koncu sezone."

'Rokomet mi je dal vse v življenju'

Zavzel se je tudi, da bo v zadnjih štirih mesecih kariere dal vse od sebe "na vsakem treningu, ob vsakem sprintu, akciji v obrambi in ob vsakem strelu". Spomnil se je tudi največjih vzornikov, ki so imeli odločilen vpliv, da se je odločil za rokomet, kasneje si je z njimi tudi delil slačilnice.

"Veste, da ne poznam drugega načina treniranja in tekmovanja, kot je maksimalno,"je dodal Tomas. "Rokomet mi je dal vse v življenju. Od osmega leta starosti je bil to moj vsakdan, omogočil pa mi je spoznati in igrati z veliko idoli iz otroštva. Nad rokometom sem se navdušil ob gledanju 'Dream Teama' in nato sem imel srečo, da sem igral z (Davidom) Barrufetom, (Enricom) Masipom, (Xavierjem) O'Callaghanom, (Andrejem) Xepkinom, (Antoniom Carlosom) Ortego in (Rafaelom) Guijoso, ki so poleg tega, da so bili veliki igralci in referenčne točke zame, z mano vedno ravnali kot z nekom enakovrednim. To je bilo za 16-letnega otroka, ki je prvič stopil v profesionalno slačilnico, hvalevredno,"je še čustveno sklenil Tomas.

S špansko izbrano vrsto je leta 2013 v domovini osvojil naslov svetovnega prvaka, na naslednjih evropskih prvenstvih na Danskem (2014) in Poljskem (2016) pa se je razveselil srebra, ima pa tudi bron z olimpijskih iger v Pekingu leta 2008. Kapetanu kluba, čigar številko 8 bodo po napovedih predsednika Bartomeuja upokojili, so pri Barceloni našteli kar 67 osvojenih naslovov, med njimi enajst državnih in deset pokalnih, tri evropske, pokal EHF, 12 španskih in en evropski superpokal.