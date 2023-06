Vid Kavtičnik član prve generacije rokometašev v hramu slavnih EHF

Dobitnik dveh medalj s slovensko izbrano vrsto (srebrom na EP 2004 in bronom na SP 2017), ki je v svoji karieri v dresu Slovenije nastopil na 197 tekmah in dosegel 543 zadetkov, si je z bogato mednarodno kariero priboril mesto med šestdeseterico imen, ki so se zapisala med člane hiše slavnih EHF.

Na slavnostni prireditvi ob zaključku rokometne sezone je svoja vrata odprla hiša slavnih evropskega rokometa. Član prve generacije rokometnih slavnih, ki se jim je EHF poklonila za njihove dosežke, je tudi 39-letni nekdanji slovenski desni krilni igralec Kavtičnik, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije (RZS).

V izbrani druščini je svoje mesto našel tudi nekdanji član slovenske reprezentance Sergej Rutenka ter številni rokometaši in rokometašice, ki so v preteklosti branili barve slovenskih Krima Mercatorja, Celja Pivovarne Laško in Gorenja Velenja.

Krovna rokometna organizacija stare celine je v avstrijski prestolnici podelila tudi nagrade za izstopajoče dosežke v pretekli sezoni. Z odličnimi predstavami v ligi prvakov ter na domačem evropskem prvenstvu si je, po oceni rokometašev in rokometašic, trenerjev, medijev in navijačev, naziv najkoristnejše rokometašice na svoji poziciji v sezoni 2022/23 prislužila Gros.

Predstave na januarskem svetovnem prvenstvu in vloga pri vnovični uvrstitvi na zaključni turnir lige prvakov so Domnu Makucu prinesle naziv najboljšega mladega igralca pretekle sezone, so zapisali pri RZS.