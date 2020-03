Vid Poteko: Smo mladi, sposobni premagati vsakogar!

Zadnjih šest sezon je RK Celje Pivovarna Laško neuspešno naskakoval osmino finala Lige prvakov. Ste zadovoljni zdaj, ko je končno uspelo, čeprav ste trepetali do zadnjega kroga tekmovanja? "Cilj je vsako sezono isti, a treba je poudariti, da je naša zasedba vsako sezono mlajša, manj izkušena. S pravo strategijo je cilj dosegljiv, obenem pa ta mora biti visoko zastavljen, da bi te gnal naprej. Uvrstitev v osmino finala je potrditev, da smo delali dobro, na drugi strani pa je to nagrada za naše zveste gledalce, ki so nas spodbujali skozi sezono. To nikakor ne pomeni, da tekmo jemljemo kot darilo, ampak obstaja velika želja, da zastavljene cilje presežemo. V letošnji sezoni v Zlatorogu še ni padel nobeden izmed evropskih velikanov, in morda je prav zdaj napočil trenutek za kaj takšnega."





Pot je bila vse prej kot lahka. V težave ste se pahnili sami, ko ste v Zlatorogu izgubili proti, 'na papirju,' premagljivima Flensburgu in Aalborgu, in sicer za gol. Kako se je bilo pobirati? Še posebej mladi so verjetno bili dotolčeni, njihova samozavest je bila še toliko bolj načeta.

"To sta bila izjemno boleča poraza, zaradi katerih smo na koncu trepetali, a obenem je to predstavljalo še dodaten odmerek motivacije proti neposrednima konkurentoma (PPD Zagreb, Elverum), da ju premagamo. Če sem prej govoril o izkušenosti oz. neizkušenosti, se to vidi predvsem, ko zna zasedba tekmo zaključiti v svojo korist. Imamo še nekaj rezerve in z delom verjamem, da bo to prišlo do izraza. Prepričan sem, da kmalu."

Skupaj z navijači ste verjeli vse do konca v preboj v osmino finala. Očitno se obeta nov spektakel, neverjeten interes je za vstopnice. V prvih 48 urah jih je bilo prodanih skoraj 1600. Verjetno je jasno, da bo Zlatorog 'gorel'?

"Verjamem, da smo svoj delež k temu z borbenostjo in vztrajnostjo dodali igralci, a vse pohvale gredo klubskim službam, ki skrbijo, da bi imeli mi glasno podporo s tribun. Zagotovo pa svoj delež prispeva tudi Blaž Janc, ki se vrača 'domov', v klub, kjer je naredil izjemno pomembne, če ne celo najpomembnejše korake v karieri. Menim, da gre za enega najboljših rokometašev v Evropi, in to je vsekakor magnet za gledalce."

Vrača se v dresu vašega tekmeca, vi ste se vrnili, da bi pomagali Celju do vrhunskih dosežkov. Kako pa se je vrniti?

"Vrnitve so nekaj najlepšega v športu. Vsak igralec, ki je kdajkoli igral v Celju, se rad vrne domov, menim pa da tako dobrega vzdušja, kot je v slačilnici, ni v nobenem drugem klubu v Evropi. Dobrih stvari se radi spominjamo, vsi vemo, da se je lepo vrniti domov, in verjamem, da bo v primeru Blaža tudi tako."