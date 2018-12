VIDEO: Evropsko zlato v krosu je želel slaviti na nogometni način, a se je osmešil

Pred dnevi je nizozemski Tilburg gostil EP v krosu, kjer je v konkurenci do 23 let zanesljivo slavil Francoz Jimmy Gressier. Odličen nastop in prepričljivo zmago je želel začiniti na poseben način. V nogometnem slogu je nameraval prečkati ciljno črto, a je šlo nekaj narobe. Njegov ponesrečeni prihod v cilj je pošteno nasmejal občinstvo, v tolažbo pa mu je ostala zlata medalja ...

Jimmy Gressier FOTO: Twitter