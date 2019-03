VIDEO: Federer odpihnil Andersona za polfinale Miamija

Karolina Pliškova, peta nosilka, bo v zaključnem dvoboju igrala proti Ashleigh Barty. Dvanajsta nosilka iz Avstralije je v polfinalu s 6 : 3 in 6 : 3 izločila Estonko Anett Kontaveit. Na moškem mastersu v tem ameriškem mestu (9,135 milijona dolarjev nagradnega sklada) je v četrtfinalu Švicar Roger Federer, četrti nosilec, premagal Južnoafričana Kevina Andersona s 6 : 0 in 6 : 4, Kanadčan Denis Shapovalov pa je ugnal Američana Francesa Tiafoeja s 6 : 7 (5), 6 : 4 in 6 : 2. Bartyjeva in Kontaveitova sta odigrali le štiri nize, preden je dež kar za štiri ure prekinil dvoboj. "Zelo dolg dan je za mano. V dolgem premoru sem se zamotila s pitjem kave, vode in gledanjem golfa. Ko se je dvoboj nadaljeval, pa sem bila znova pripravljena, da opravim svoje delo," je dejala 22-letna Bartyjeva, ki se bo s svojim največjim uspehom v karieri prebila med deseterico svetovne lestvice. Na njeno čelo se je želela povzpeti Simona Halep, ki je dvoboj dobro začela in v uvodnem nizu povedla s 5 : 3. A je nato Pliškova odgovorila s sijajno serijo, dobila je devet iger zapored in 10 od zadnjih enajstih.