VIDEO: Najdaljši dvoboj world series v zgodovini

Z zmago na najdaljši tekmi velikega finala bejzbolske lige MLB, tako imenovani world series, so se v zgodovino zapisali Los Angeles Dodgers, ki so po 7:20 ure igre in rekordnih 18 menjavah premagali Boston Red Sox s 3:2. Junak večera je bil Max Muncy, ki je po več kot sedmih urah igre dosegel samostojni homerun.

Los Angeles Dodgers FOTO: AP S tem je kalifornijska ekipa boj na štiri zmage zaostanek znižala na 1:2. Naslednji dve tekmi bosta prav tako na sporedu v Los Angelesu, preden se serija, če bo treba, seli nazaj v Boston. Prejšnja najdaljša tekma v zgodovini finala bejzbolske lige je trajala šest ur in 23 minut, še nobena tekma world series pa ni imela več kot 14 menjav. Boston Red Sox, ki so v polfinalu izločili lanske prvake Houston Astros, lovijo deveti naslov v klubski zgodovini, LA Dodgers pa jih imajo za zdaj šest.