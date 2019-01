VIDEO: Ogier in Neuville v boju za zmago na Monteju

Precej bolj je oddaljen nekdanji serijski svetovni prvak Sebastien Loeb, ki se je letos po daljšem premoru vrnil v karavano; Francoz bo odpeljal šest dirk za Hyundai, na prvi pa za zdaj kaže, da bo na stopničkah, ne pa tudi v boju za zmago, saj na tretjem mestu zaostaja že 1:58 minute. Bo pa za devetkratnega prvaka negotov tudi boj za tretje mesto, saj bo četrti FinecJari-Matti Latvala(Toyota) v nedeljo napadal z le tri sekunde slabšim izhodiščem. Sebastien Ogier lovi šesti zaporedni uspeh na reliju v okolici kneževine, ki zaradi ozkih cest, snega in tudi včasih preveč vročekrvnih navijačev velja za enega najtežjih v sezoni. Novinca v ekipi Citroen do nove zmage loči le še 64 kilometrov nedeljskih hitrostnih preizkušenj. "Pritiskal sem, kolikor je bilo mogoče. Ceste so zdaj suhe, nekoliko lažje je napasti, več sem lahko tvegal. Tesno bo, a prepričan sem, da mi jutrišnje preizkušnje ustrezajo," je po koncu relija dejal vodilni svetovni prvak. "Vozil sem tako, da nisem preveč tvegal. To je Sebastienov teren, tu pozna vse 'brzince' in moram biti previden," pa je po koncu etape dejal Belgijec.