Pajenk in Čebulj na misiji

Pred izjemno pomembno tekmo tretjega kroga skupinskega dela proti Belorusiji so imeli slovenski odbojkarji prost dan. Kako so ga preživeli, si boste lahko ogledali v studijskem delu pred tekmo (prenos se na Kanalu A in VOYO začne ob 18.40), v vlogi snemalca pa sta se tokrat izkazala kar slovenska reprezentanta Klemen Čebulj in Alen Pajenk.

