'Pobesneli Max' po dirki fizično obračunal z Occonom: Želel me je udariti!

Max Verstappenje, kot poročajo nekateri mediji, v garažah oziroma prostorih, kjer dirkači opravijo obvezno tehtanje po dirki, pričakal Estebana Oconater ga odrinil, pri tem pa mu še grozil, da ga bo udaril. "Bila sva v sobi za tehtanje. Nameraval me je udariti, bil je nasilen. Ni bilo prav profesionalno," je za postajo Sky dejal Francoz in dodal, da se takšno vedenje Nizozemca ponavlja že nekaj let ter da je bil"takšen, odkar ga poznam."

Vzrok za Nizozemčev izbruh je bil nespreten manever Ocona, ki se je v 44. krogu, ko ga je Red Bullov dirkač skušal prehiteti za krog, zaletel v tekmeca. Verstappen se je zavrtel, izgubil dragocene sekunde in se potem, prej je bil vodilni, vrnil na drugem mestu, do konca dirke pa zaman lovil poznejšega zmagovalca Lewisa Hamiltona. Dodatek k dirki je Nizozemec napovedal že v prvem odzivu po prihodu v cilj, ko je dejal, da upa, da Ocona ne bo srečal v boksih. Pred tem ga je v pogovoru z moštvom po radijski zvezi označil za idiota, izjavo pa začinil še s kletvicami, tako da so morali v vodstvu tekmovanja zvok opremiti še s piskanjem.