VIDEO: Reli po Avstraliji neizprosen do favoritov

Sebastien Ogier je prvi dan relija tam doli končal na sedmem mestu, Thierry Neuville je deseti,Ott Tänak pa sicer peti, a ima po točkah največ zaostanka. Estonec si je nabral 21 sekund prednosti pred Ogierjem in 55 pred Thierryjem Neuvillom. Če bodo rezultati obstali do konca, potem bo v nedeljo Ogier, ki je pridobil po zaslugi velike smole tekmecev, slavil šesti naslov svetovnega prvaka v reliju. Tänak je izgubil prednji odbijač, potem ko je zapeljal v jamo z vodo v peti preizkušnji dneva, nato pa je imel do konca težave z aerodinamiko, a je vseeno končal pred Ogierjem, Neuvillu, ki je dobil peto preizkušnjo, pa je v šesti pri skoku počila guma, poleg tega je poškodoval tudi celoten levi zadnji del svojega i20.

V soboto je na sporedu osem hitrostnih preizkušenj, skupno bodo dirkači prevozili 133 km.