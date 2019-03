VIDEO: Thiem osvojil Indian Wells, v finalu padel še veliki Federer

Dominic Thiem je prvič v karieri zmagal v finalu mastersa. Petindvajsetletnik je 12 let starejšega Rogerja Federerja, nekdanjega prvega igralca sveta, ugnal po dveh urah in dveh minutah. Federer je v začetku marca postavil nov mejnik, ko je v Dubaju osvojil stoti turnir v življenju in postal šele drugi tenisač v zgodovini s trimestnim številom osvojenih turnirjev. Več od njega jih ima le Američan Jimmy Connors, ki je od leta 1972 do 1989 osvojil 109 turnirjev. Na 9,3 milijone dolarjev vrednem turnirju v Kaliforniji, ki ga je pred tem dobil petkrat, pa je v finalu Švicar napravil preveč napak, obenem pa je naletel tudi na razigranega tekmeca. Avstrijec je na poti do svoje enajste turnirske zmage ATP izgubil prvi niz, ko je Federer povedel s 4:1. A potem je bil tak tudi izid v drugem nizu, ko je bil v prednosti Avstrijec, ki je nato zanesljivo izenačil v nizih. Thiem je ob koncu dobil še deseto igro tretjega niza ter se veselil odmevne zmage. "Povsem nestvarno. Užival sem v vsaki sekundi finala. Prva dva finalna obračuna na mastersih pred tem sem izgubil, zato mi to slavje še toliko več pomeni," je bil navdušen Thiem, finalist odprtega prvenstva Francije 2018.