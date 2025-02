Nebotičnik zasvetil v čast Pogačarju in ekipi

Kolesarski as Tadej Pogačar je z zmago na dirki po Združenih arabskih Emiratih uspešno zakorakal v sezono 2025. Zmaga ima še posebno težo, saj je to za lastnike ekipe poleg dirke po Franciji najpomembnejša preizkušnja. In to so pokazali dan po uspehu športnika s Klanca pri Komendi, ko so video v čast zmagovalca predvajali na nebotičniku.