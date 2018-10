VIDEO: Velik tudi ob porazu: Vettel čestital vsem pri Mercedesu za naslov prvaka

Lewis Hamiltonse je s petim naslovom svetovnega prvaka vpisal v zgodovino Formule 1. Postal je šele tretji dirkač, ki je osvojil pet naslovov svetovnega prvaka. Na drugem mestu je sedaj izenačen z legendarnim Juanom Emanuelom Fanigem, pred njim pa je s sedmimi naslovi zgolj še Michael Schumacher. Brtianec je že sedaj dirkač z največ osvojenimi najboljšimi startnimi položaji, saj jih je osvojil že 81. Poleg rekordnega števila naslovov, pa Hamilton lovi tudi rekord po številu zmag v svetovnem prvenstvu. Trenutno se nahaja na drugem mestu (71), pred njim pa je le še Schumacher (91). A glede na formo Mercedesa v zadnjih sezonah in število zmag, ki jih vsako sezono doseže Hamilton, bi lahko kmalu prevzel vodstvo tudi v tej kategoriji. 33-letni Britanec je sicer minuli konec tedna osvojil še peti zaporedni naslov za moštvo Mercedes. Sam je z nemškim moštvom osvojil štiri, le leta 2016 ga je ugnal moštveni kolega Nico Rosberg.

Britanca je v zadnjih sezonah za naslov najbolj 'preganjal' Sebastian Vettel, s katerim sta osvojila 9 od zadnjih 11 naslovov. Omenjena dirkača pa sta se borila tudi za zadnja dva naslova, ki je oba prav v Mehiki osvojil Britanec. Po končani dirki v mehiški prestolnici je sicer Vettel pristopil do novega (starega) svetovnega prvaka, ter mu športno čestital za naslov prvaka. Čeprav se je tekom sezone zdelo, da je odnos med dirkačema pošteno 'ohlajen', pa sta po dirki v Mehiki oba dokazala, da sta na prvem mestu velika športnika in cenita uspehe drugega. Vettel ni čestital zgolj rivalu na stezi, ampak celotnemu moštvu Mercedes, ki lahko naslednji konec tedna v Braziliji tudi potrdi peti zaporedni naslov tudi med konstruktorji.

"Pristopil je k meni in mi dejal, da naj ne popuščam, da me potrebuje tudi naslednjo sezono, saj brez mene, tudi sam ne bi bil tako hiter in željan zmag in to res spoštujem," je Vettlovo čestitko medijem zaupal novopečeni petkratni svetovni prvak. "Jaz sem se mu zahvalil, da je bil tako močan konkurent. Vse se je zgodilo tako hitro, toda oba sva pokazala, da sva prava športnika in da spoštujeva drug drugega. Super je, da ima naš šport dva velika prvaka, kot sva midva. Sebastian je izjemen dirkač, ki me je tudi v letošnji sezoni 'preganjal' do samega konca. Pričakujem, da bo naslednjo sezono še močnejši, jaz pa moram poskrbeti, da se tudi še izboljšam, saj le tako, mu bom lahko konkurenčen," je še dodal Hamilton.