VIDEO: Zverev znova pogorel na grand slamu, Raonić ga je 'odpihnil' v uri in pol

Naomi Osaka, četrta igralka sveta, je tako kot v tretjem krogu dvoboj proti Anastasiji Sevastovi začela neprepričljivo. V prvem nizu je kopičila neizsiljene napake, tako da je Latvijka že v tretji igri prišla do "breaka" in brez večjih težav nato niz dobila s 6:4. A za razliko od prejšnjega kroga, ko je bila v drugem nizu proti Tajvanki Su-Wei Hsieh pri izidu 1:4 z eno nogo že med gledalci, je 21-letna Osaka tokrat pravi ritem našla že prej, v drugem nizu je potek dvoboja spreobrnila v svoj prid. Na koncu je po uri in 50 minutah slavila s 4:6, 6:3 in 6:4.

S pravim polomom pa se od Melbourna poslavlja Aleksander Zverev. Kanadčan Miloš Raonić je potreboval vsega uro, da je povedel z 2:0 v nizih, na koncu pa je po dveh urah slavil s 6:1, 6:1 in 7:6.

Enaidvajsetletni Nemec, ki je trenutno četrti na svetu in že dobro leto velja za najbolj resnega kandidata, da ogrozi vladavino Rafaela Nadala, Rogerja Federerja in Novaka Đokovića na turnirjih velike četverice, je tako že 14. na 15 grand slamih izpadel pred četrtfinalom.



Izidi OP Avstralije:

- ženske, osmina finala:

Naomi Osaka (Jap/4) - Anastasija Sevastova (Lat/13) 4:6, 6:3, 6:4;

Jelina Svitolina (Ukr/6) - Madison Keys (ZDA/17) 6:2, 1:6, 6:1;

Karolina Pliškova (Češ/7) - Garbine Muguruza (Špa/18) 6:3, 6:1;

- moški, osmina finale:

Miloš Raonić (Kan/16) - Alexander Zverev (Nem/4) 6:1, 6:1, 7:6 (5)