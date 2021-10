Vienna Capitals - SŽ Olimpija 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Ljubljanski hokejisti so prijetno presenečenje lige ICEHL. Kot novinci so v uvodnih šestih krogih zbrali štiri zmage, tudi danes pa so na Dunaju odigrali zelo dobro in na koncu zasluženo prišli do novega uspeha, s katerim so se utrdili tik pod vrhom lestvice.

V uvodni tretjini zadetkov sicer ni bilo, a so bili aktivnejši gostje. Domači vratar Stefan Steen se je moral večkrat izkazati ob strelih Mihe Logarja, Mihe Zajca, Tadeja Čimžarja in Guillauma Leclerca, a je do konca prvih 20 minut ostalo pri izidu 0:0.

Gostje pa so v izdihljajih te tretjine prišli do pomembne prednosti, saj sta si dva domača igralca sekundo pred koncem zaradi prekrška in nešportnega obnašanja prislužila dvominutni kazni.