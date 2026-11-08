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Vijugali med kapljicami, drseli skozi ovinke in lovili sekunde

Idrija, 08. 11. 2026 08.00 pred eno minuto 7 min branja 0

Avtor:
Maja Pavlin
Superspecial - 19. Rally Idrija

Skoraj zimske razmere, ponekod celo sneg, sicer pa dež, ki je idrijske ulice spremenil v pravo drsalnico. Tako se je začel 19. Rally Idrija, zadnja preizkušnja letošnjega državnega prvenstva. Dež je pred začetkom dirke sicer ponehal, a za seboj pustil mokro in spolzko progo, na kateri so dirkači lovili oprijem, sekunde in nemalokrat tudi svoje drseče dirkalnike. Ko je nad Idrijo že padal mrak in so na vrsto prišli najzmogljivejši dirkalniki, se je nebo znova odprlo. Za eno od posadk se je takrat dirka končala že v enem od ovinkov. Dirkalnik je prebil ograjo mostu in obvisel nad njegovim robom, posadka pa jo je na srečo odnesla brez poškodb.

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Da bo zadnji reli sezone precej drugačen od večine letošnjih preizkušenj, je bilo jasno iz preteklih izvedb, potrdilo pa se je že v soboto dopoldan. Medtem ko so posadke popisovale nedeljske hitrostne preizkušnje, jih je na višje ležečih cestah v okolici Idrije pričakala skoraj zimska idila.

Ponekod je tla že prekrivala bela snežna odeja, na Vojskem pa so se morali vozniki spoprijeti celo s snežno brozgo. "Na vrhu Vojskega smo naleteli na sneg in po cesti je bilo tri centimetre plundre," je razmere orisal Aleš Zrinski, ki je v šali dodal, da bi zimske pnevmatike prišle prav že takrat.

Nič kaj prijaznejše ni bilo vreme v samem središču Idrije. Medtem ko so si dirkači dopoldne še peš ogledovali mestno hitrostno preizkušnjo, je dež vztrajno močil asfalt. Upanje, da bo pred začetkom superspeciala ponehal, se je sicer uresničilo, a ceste se seveda niso posušile.

Ko so na progo zapeljali prvi dirkalniki, so jih tako pričakali mokri ovinki in številne pasti. Nekateri so skozi ovinke zdrsnili nekoliko bolj, kot so načrtovali, spet drugi so preštevilčnim gledalcem, ki jih ne mraz ne dež nista odgnala, pogled na dirkalnik omogočili s 360-stopinjsko pirueto, marsikdo pa je s pogumno vožnjo požel tudi gromek aplavz.

Da oprijem na mestnih ulicah ni bil povsod enak, je pozneje potrdil tudi večkratni državni prvak Rok Turk. "Na enih mestih je bil hudo dober, na drugih pa ga sploh ni bilo," je opisal razmere, ki so od dirkačev zahtevale hitro prilagajanje.

Ko je padla tema, se je vrnil tudi dež

Proti koncu preizkušnje, ko so se na start pripravljali še najzmogljivejši dirkalniki razreda Rally2, je nad Idrijo začelo temneti, nebo pa se je znova odprlo. Dež je dodatno namočil že tako spolzko cesto.

Med zadnjimi so na progo zapeljali Aleš Zrinski in Metod Kurent, Mitja Klemenčič in Viljem Ošlaj ter Martin Čendak in Jakob Markežič, ki sta tokrat prvič nastopila z dirkalnikom razreda Rally2. A prav zanju se je nastop končal že na uvodni hitrostni preizkušnji.

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V enem od ovinkov sta s Toyoto GR Yaris Rally2 izgubila oprijem, zdrsnila s ceste, prebila ograjo in s prednjim delom dirkalnika obvisela z mostu. Posadka jo je na srečo odnesla brez poškodb, precej slabše pa jo je odnesel dirkalnik. Čendak in Markežič po nesreči nedeljskega dela relija ne bosta nadaljevala.

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Na progi sta bili v času nesreče tudi posadki Zrinski–Kurent in Klemenčič–Ošlaj. Njuno vožnjo so prekinile rdeče zastave, preizkušnja pa je bila ustavljena za skoraj uro, da so lahko odstranili poškodovani avtomobil in poskrbeli za varnost.

"Zelo mi je žal, da se je Martinu in sovozniku to zgodilo ravno na prvi dirki, ampak vem, da sta fanta in ekipa pravi, zato verjamem, da se bodo pobrali in zablesteli v prihodnji sezoni," je povedal Zrinski. Je pa bil moker teren preizkušnja tudi zanj. S Fordom Fiesto Rally2 je namreč dirkal že v Novi Gorici, vendar pa vse doslej ni imel priložnosti za testiranje dirkalnika v deževnih razmerah.

Superspecial - 19. Rally Idrija
Superspecial - 19. Rally Idrija
FOTO: Maja Pavlin

Povedal je, da je bilo zaviranje v eni od šikan vsakič na meji oprijema. "Vsak normalen Zemljan bi si mislil, kako bo drselo po granitnih kockah, ampak tam se mi je zdelo, kot da je suho. Kjer je bil lep asfalt, pa je bila drsalnica," je opisal razlike v oprijemu.

Ob nesreči Čendaka in Markežiča sta s sovoznikom svojo vožnjo upočasnila, zaradi rdečih zastav pa sta nato tudi prekinila tekmovalno vožnjo. Preostanek preizkušnje sta odpeljala umirjeno, organizatorji pa so jima pozneje določili čas v skladu s pravili.

Po dolgem čakanju najhitrejša domačina

Ko so odstranili poškodovani dirkalnik, so na progo zapeljale še zadnje tri posadke: Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik, Mark Škulj in Uroš Ocvirk ter Rok Turk in Blanka Kacin.

Turk je prekinitev označil za še dodaten preizkus zbranosti. "Ni ravno enostavno eno uro sedeti v avtomobilu na mestu. Več časa imaš za razmišljanje, sploh če se nekaj takšnega zgodi le nekaj startnih številk pred tabo," je dejal.

Kljub nesreči in zahtevnim razmeram pa svojega pristopa ni spreminjal. "Rekla sva, da morava že danes iti malo v tveganje, če želiva narediti dober čas," je pojasnil. Ob tem je priznal, da sta se skušala izogibati robnikom, čeprav sta jih nekajkrat vseeno zadela.

In prav Turk je s sovoznico najbolje opravil z idrijsko mestno preizkušnjo. Domačina sta postavila najhitrejši čas, tri sekunde pred Italijanoma Lorenzom Lenzijem in Federicom Grillijem. Tretja sta bila njuna glavna tekmeca za naslov državnih prvakov Mark Škulj in Uroš Ocvirk, ki sta zaostala 6,3 sekunde.

Za Turka, ki na domačih cestah lovi svoj deveti naslov državnega prvaka, je bil tako uvod uspešen. A zaveda se, da njegova usoda ni več zgolj v njegovih rokah. "Midva peljeva svojo dirko. Od naju ni nič odvisno," je dejal in dodal, da želita s sovoznico predvsem uživati na zadnjem reliju sezone pred domačimi navijači.

A domačina se pred domačimi navijači nista izkazala le na progi. Na večerni predstavitvi posadk sta namreč dirkanje za nekaj trenutkov zamenjala za nekoliko drugačno idrijsko preizkušnjo – klekljanje. Blanka Kacin se je te tradicionalne obrti učila že v preteklosti in nekaj znanja ji je očitno še ostalo. Kaj pa Turk? Je lažje klekljati ali vrteti volan? "V teh mokrih razmerah ne vem, če ne bi raje klekljal," je hudomušno odgovoril.

Škulj: Včasih je težje voziti previdno kot na meji

Povsem drugačno nalogo ima v Idriji 22-letni Škulj. S sovoznikom sta namreč na zadnji reli sezone prišla s 25 točkami prednosti pred Turkom in Kacinovo. Za osvojitev prvega naslova državnih prvakov jima zadostuje že deseto mesto.

A to še ne pomeni, da nameravata zgolj previdno odpeljati do cilja. "Tokrat morava malo bolj paziti in ne pretiravati. Ampak na koncu je to mogoče še težje delo kot voziti na meji," nam je povedal po superspecialu. Prepričan je namreč, da lahko tudi pretirana previdnost vodi do napak.

Kljub dolgi prekinitvi je bilo vzdušje v njunem avtomobilu precej mirno. "Ko veš, da se moraš predvsem pripeljati do cilja, ni toliko nervoze. Je pa res, da se med čakanjem ohladijo gume in avtomobil, zato je prvi krog zanimiv," je dejal. Priznal je tudi, da je bil v ovinku, kjer sta zdrsnila Čendak in Markežič, posebej previden.

In kakšen bo njun načrt za nedeljo – napad na zmago ali predvsem varna pot do desetega mesta? "Vseeno greva na zmago. No, mogoče še bolj na to, da prideva do cilja, vsaj na desetem mestu. Če bo pa še kakšen rezultat, toliko bolje," je povedal.

Če jima uspe, bo Škulj pri 22 letih postal najmlajši državni prvak v zgodovini slovenskega relija.

V nedeljo odločitev o naslovu prvaka

Po sobotnem ogrevanju na mestnih ulicah čaka posadke v nedeljo še osem hitrostnih preizkušenj. Dvakrat bodo prevozile Zadlog, po trikrat pa Ledine in Čekovnik, kjer se ob napovedanih zahtevnih razmerah obeta tudi napet boj za sekunde.

Nedeljski program:
8.00: Ponovni start relija – OŠ Idrija

8.32: HP 2 – Zadlog I

9.26: HP 3 – Ledine I

10.17: HP 4 – Čekovnik I

12.00: HP 5 – Zadlog II

12.54: HP 6 – Ledine II

13.45: HP 7 – Čekovnik II

15.21: HP 8 – Ledine III

16.12: HP 9 – Čekovnik III

16.49: Cilj relija in podelitev nagrad – Mestni trg, Idrija

Poleg skupne zmage na zadnjem reliju sezone bo padla tudi odločitev o naslovu državnega prvaka. Turk in Kacinova sta sobotni večer sklenila na vrhu razvrstitve, a za preobrat v prvenstvu potrebujeta precej več kot zgolj zmago v Idriji. Škulj in Ocvirk imata medtem naslov skoraj na dosegu roke, a ju do njega vseeno loči še osem hitrostnih preizkušenj.

Napeto pa bo tudi v posameznih divizijah, kjer razlike med vodilnimi niso prav velike. V diviziji 1 imata Rene Černigoj in Blaž Gerbec pred Alanom Pajkom in Enejem Bobičem devet točk prednosti, v diviziji 1A pa Aljoša in Bojan Makarovič pred Matejem Aubrehtom in Pio Ramšak vodita za vsega 6,5 točke. Še en tesen obračun se obeta v diviziji 3, kjer Blaža Benčino in Majo Sedej od Aljaža Rovana in Hane Vihtelič loči 7,5 točke. V diviziji 4 pa ima Ambrož Kavs pred Jankom Čebronom devet točk naskoka, medtem ko sta si Mitja Velkavrh in Nina Gorenc Velkavrh naslov prvakov v diviziji 2 zagotovila že pred zadnjim relijem sezone.

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