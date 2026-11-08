Vijugali med kapljicami, drseli skozi ovinke in lovili sekunde

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Da bo zadnji reli sezone precej drugačen od večine letošnjih preizkušenj, je bilo jasno iz preteklih izvedb, potrdilo pa se je že v soboto dopoldan. Medtem ko so posadke popisovale nedeljske hitrostne preizkušnje, jih je na višje ležečih cestah v okolici Idrije pričakala skoraj zimska idila.

Ponekod je tla že prekrivala bela snežna odeja, na Vojskem pa so se morali vozniki spoprijeti celo s snežno brozgo. "Na vrhu Vojskega smo naleteli na sneg in po cesti je bilo tri centimetre plundre," je razmere orisal Aleš Zrinski, ki je v šali dodal, da bi zimske pnevmatike prišle prav že takrat.

icon-chevron-right 1 21 icon-chevron-right Superspecial 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin









































Nič kaj prijaznejše ni bilo vreme v samem središču Idrije. Medtem ko so si dirkači dopoldne še peš ogledovali mestno hitrostno preizkušnjo, je dež vztrajno močil asfalt. Upanje, da bo pred začetkom superspeciala ponehal, se je sicer uresničilo, a ceste se seveda niso posušile. Ko so na progo zapeljali prvi dirkalniki, so jih tako pričakali mokri ovinki in številne pasti. Nekateri so skozi ovinke zdrsnili nekoliko bolj, kot so načrtovali, spet drugi so preštevilčnim gledalcem, ki jih ne mraz ne dež nista odgnala, pogled na dirkalnik omogočili s 360-stopinjsko pirueto, marsikdo pa je s pogumno vožnjo požel tudi gromek aplavz.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Množica ljudi na superspecialu v Idriji Maja Pavlin

Množica na superspecialu v Idriji Maja Pavlin

Množica na superspecialu v Idriji Maja Pavlin

Množica na superspecialu v Idriji Maja Pavlin

Množica na superspecialu v Idriji Maja Pavlin

Množica na superspecialu v Idriji Maja Pavlin

Množica na superspecialu v Idriji Maja Pavlin

Množica na superspecialu v Idriji Maja Pavlin

Množica na superspecialu v Idriji Maja Pavlin

Množica na superspecialu v Idriji Maja Pavlin



















Da oprijem na mestnih ulicah ni bil povsod enak, je pozneje potrdil tudi večkratni državni prvak Rok Turk. "Na enih mestih je bil hudo dober, na drugih pa ga sploh ni bilo," je opisal razmere, ki so od dirkačev zahtevale hitro prilagajanje.

Ko je padla tema, se je vrnil tudi dež

Proti koncu preizkušnje, ko so se na start pripravljali še najzmogljivejši dirkalniki razreda Rally2, je nad Idrijo začelo temneti, nebo pa se je znova odprlo. Dež je dodatno namočil že tako spolzko cesto.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin















Med zadnjimi so na progo zapeljali Aleš Zrinski in Metod Kurent, Mitja Klemenčič in Viljem Ošlaj ter Martin Čendak in Jakob Markežič, ki sta tokrat prvič nastopila z dirkalnikom razreda Rally2. A prav zanju se je nastop končal že na uvodni hitrostni preizkušnji.

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V enem od ovinkov sta s Toyoto GR Yaris Rally2 izgubila oprijem, zdrsnila s ceste, prebila ograjo in s prednjim delom dirkalnika obvisela z mostu. Posadka jo je na srečo odnesla brez poškodb, precej slabše pa jo je odnesel dirkalnik. Čendak in Markežič po nesreči nedeljskega dela relija ne bosta nadaljevala.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Nesreča Martina Čendaka in Jakoba Markežiča Maja Pavlin

Nesreča Martina Čendaka in Jakoba Markežiča Maja Pavlin

Nesreča Martina Čendaka in Jakoba Markežiča Maja Pavlin

Nesreča Martina Čendaka in Jakoba Markežiča Maja Pavlin

Nesreča Martina Čendaka in Jakoba Markežiča Maja Pavlin

Nesreča Martina Čendaka in Jakoba Markežiča Maja Pavlin

Nesreča Martina Čendaka in Jakoba Markežiča Maja Pavlin













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Na progi sta bili v času nesreče tudi posadki Zrinski–Kurent in Klemenčič–Ošlaj. Njuno vožnjo so prekinile rdeče zastave, preizkušnja pa je bila ustavljena za skoraj uro, da so lahko odstranili poškodovani avtomobil in poskrbeli za varnost. "Zelo mi je žal, da se je Martinu in sovozniku to zgodilo ravno na prvi dirki, ampak vem, da sta fanta in ekipa pravi, zato verjamem, da se bodo pobrali in zablesteli v prihodnji sezoni," je povedal Zrinski. Je pa bil moker teren preizkušnja tudi zanj. S Fordom Fiesto Rally2 je namreč dirkal že v Novi Gorici, vendar pa vse doslej ni imel priložnosti za testiranje dirkalnika v deževnih razmerah.

Superspecial - 19. Rally Idrija FOTO: Maja Pavlin

Povedal je, da je bilo zaviranje v eni od šikan vsakič na meji oprijema. "Vsak normalen Zemljan bi si mislil, kako bo drselo po granitnih kockah, ampak tam se mi je zdelo, kot da je suho. Kjer je bil lep asfalt, pa je bila drsalnica," je opisal razlike v oprijemu. Ob nesreči Čendaka in Markežiča sta s sovoznikom svojo vožnjo upočasnila, zaradi rdečih zastav pa sta nato tudi prekinila tekmovalno vožnjo. Preostanek preizkušnje sta odpeljala umirjeno, organizatorji pa so jima pozneje določili čas v skladu s pravili.

Po dolgem čakanju najhitrejša domačina

Ko so odstranili poškodovani dirkalnik, so na progo zapeljale še zadnje tri posadke: Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik, Mark Škulj in Uroš Ocvirk ter Rok Turk in Blanka Kacin. Turk je prekinitev označil za še dodaten preizkus zbranosti. "Ni ravno enostavno eno uro sedeti v avtomobilu na mestu. Več časa imaš za razmišljanje, sploh če se nekaj takšnega zgodi le nekaj startnih številk pred tabo," je dejal.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin

Superspecial - 19. Rally Idrija Maja Pavlin



















Kljub nesreči in zahtevnim razmeram pa svojega pristopa ni spreminjal. "Rekla sva, da morava že danes iti malo v tveganje, če želiva narediti dober čas," je pojasnil. Ob tem je priznal, da sta se skušala izogibati robnikom, čeprav sta jih nekajkrat vseeno zadela. In prav Turk je s sovoznico najbolje opravil z idrijsko mestno preizkušnjo. Domačina sta postavila najhitrejši čas, tri sekunde pred Italijanoma Lorenzom Lenzijem in Federicom Grillijem. Tretja sta bila njuna glavna tekmeca za naslov državnih prvakov Mark Škulj in Uroš Ocvirk, ki sta zaostala 6,3 sekunde. Za Turka, ki na domačih cestah lovi svoj deveti naslov državnega prvaka, je bil tako uvod uspešen. A zaveda se, da njegova usoda ni več zgolj v njegovih rokah. "Midva peljeva svojo dirko. Od naju ni nič odvisno," je dejal in dodal, da želita s sovoznico predvsem uživati na zadnjem reliju sezone pred domačimi navijači.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Rok Turk se je preizkusil v klekljanju Maja Pavlin

Rok Turk se je preizkusil v klekljanju Maja Pavlin

Blanka Kacin kleklja Maja Pavlin

Blanka Kacin kleklja Maja Pavlin







A domačina se pred domačimi navijači nista izkazala le na progi. Na večerni predstavitvi posadk sta namreč dirkanje za nekaj trenutkov zamenjala za nekoliko drugačno idrijsko preizkušnjo – klekljanje. Blanka Kacin se je te tradicionalne obrti učila že v preteklosti in nekaj znanja ji je očitno še ostalo. Kaj pa Turk? Je lažje klekljati ali vrteti volan? "V teh mokrih razmerah ne vem, če ne bi raje klekljal," je hudomušno odgovoril.

Škulj: Včasih je težje voziti previdno kot na meji

Povsem drugačno nalogo ima v Idriji 22-letni Škulj. S sovoznikom sta namreč na zadnji reli sezone prišla s 25 točkami prednosti pred Turkom in Kacinovo. Za osvojitev prvega naslova državnih prvakov jima zadostuje že deseto mesto. A to še ne pomeni, da nameravata zgolj previdno odpeljati do cilja. "Tokrat morava malo bolj paziti in ne pretiravati. Ampak na koncu je to mogoče še težje delo kot voziti na meji," nam je povedal po superspecialu. Prepričan je namreč, da lahko tudi pretirana previdnost vodi do napak.

Kljub dolgi prekinitvi je bilo vzdušje v njunem avtomobilu precej mirno. "Ko veš, da se moraš predvsem pripeljati do cilja, ni toliko nervoze. Je pa res, da se med čakanjem ohladijo gume in avtomobil, zato je prvi krog zanimiv," je dejal. Priznal je tudi, da je bil v ovinku, kjer sta zdrsnila Čendak in Markežič, posebej previden. In kakšen bo njun načrt za nedeljo – napad na zmago ali predvsem varna pot do desetega mesta? "Vseeno greva na zmago. No, mogoče še bolj na to, da prideva do cilja, vsaj na desetem mestu. Če bo pa še kakšen rezultat, toliko bolje," je povedal. Če jima uspe, bo Škulj pri 22 letih postal najmlajši državni prvak v zgodovini slovenskega relija.

V nedeljo odločitev o naslovu prvaka

Po sobotnem ogrevanju na mestnih ulicah čaka posadke v nedeljo še osem hitrostnih preizkušenj. Dvakrat bodo prevozile Zadlog, po trikrat pa Ledine in Čekovnik, kjer se ob napovedanih zahtevnih razmerah obeta tudi napet boj za sekunde.

Nedeljski program:

8.00: Ponovni start relija – OŠ Idrija 8.32: HP 2 – Zadlog I 9.26: HP 3 – Ledine I 10.17: HP 4 – Čekovnik I 12.00: HP 5 – Zadlog II 12.54: HP 6 – Ledine II 13.45: HP 7 – Čekovnik II 15.21: HP 8 – Ledine III 16.12: HP 9 – Čekovnik III 16.49: Cilj relija in podelitev nagrad – Mestni trg, Idrija