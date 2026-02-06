Vingegaard po bolezni in padcu brez dirke po ZAE

Vingegaard je v španski regiji Malaga konec prejšnjega meseca med treningom padel, potem ko je želel zbežati enemu od rekreativnih kolesarjev, zaradi česar so v ekipi sprožili tudi polemiko zaradi tesnega zasledovanja svojih poklicnih kolesarjev. Večjih poškodb sicer 29-letni dvakratni zmagovalec Toura (2022, 2023) takrat ni utrpel, zdaj pa je moral tudi zaradi bolezni, ki ga je pestila v zadnjih dneh, odpovedati nastop na dirki po ZAE. Ta bo na sporedu med 16. in 22. februarjem.

"Resnično sem se veselil vrnitve v ZAE, zato sem razočaran nad odpovedjo. Vendar nam kombinacija bolezni in posledic padca ni pustila druge možnosti," je v izjavi za ekipo dejal Vingegaard, ki bi moral v ZAE meriti moči proti glavnima tekmecema, Belgijcu Remcu Evenepoelu in Mehičanu Isaacu del Toru.

Po programu sodeč bo 29-letnik, lanski zmagovalec Vuelte, začetek sezone prestavil na konec marca, ko bo na sporedu dirka po Kataloniji. Glavna cilja sezone sta zanj preizkušnji po Italiji in Franciji.