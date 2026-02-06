Naslovnica
Vingegaard po bolezni in padcu brez dirke po ZAE

Malaga, 06. 02. 2026 17.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jonas Vingegaard

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je moral zaradi posledic padca in bolezni preložiti začetek sezone, ki ga je načrtoval za prihajajočo dirko po Združenih arabskih emiratih, je sporočila njegova ekipa Visma-Lease a Bike.

Vingegaard
Vingegaard
FOTO: X

Vingegaard je v španski regiji Malaga konec prejšnjega meseca med treningom padel, potem ko je želel zbežati enemu od rekreativnih kolesarjev, zaradi česar so v ekipi sprožili tudi polemiko zaradi tesnega zasledovanja svojih poklicnih kolesarjev. Večjih poškodb sicer 29-letni dvakratni zmagovalec Toura (2022, 2023) takrat ni utrpel, zdaj pa je moral tudi zaradi bolezni, ki ga je pestila v zadnjih dneh, odpovedati nastop na dirki po ZAE. Ta bo na sporedu med 16. in 22. februarjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Resnično sem se veselil vrnitve v ZAE, zato sem razočaran nad odpovedjo. Vendar nam kombinacija bolezni in posledic padca ni pustila druge možnosti," je v izjavi za ekipo dejal Vingegaard, ki bi moral v ZAE meriti moči proti glavnima tekmecema, Belgijcu Remcu Evenepoelu in Mehičanu Isaacu del Toru.

Po programu sodeč bo 29-letnik, lanski zmagovalec Vuelte, začetek sezone prestavil na konec marca, ko bo na sporedu dirka po Kataloniji. Glavna cilja sezone sta zanj preizkušnji po Italiji in Franciji.

