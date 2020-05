Vinokurov: Če letos ne bo dirk, Astane najbrž ne bo več

Astana je svojim kolesarjem znižala plače, prvi imeni ekipe, DanecJakob Fuglsangin Kolumbijec Miguel Angel Lopez,sta se morala odreči 30 odstotkom prejemkov, brez dela denarja je ostalo tudi osebje. Klub, ki ga v večini sponzorira država, je v slabem finančnem stanju, pika na i koncu obstoja pa bi bila morebitna sezona brez tekmovanj. "Z ekipo in s sponzorji smo naredili vse, kar smo lahko. V Kazahstanu, tako kot po vsem svetu, so stvari zapletene, z nafto, z valuto ..." je za francosko spletno stran Cyclism'Actupovedal Aleksander Vinokurov.

"Leto moramo preživeti in če ne bo dirk, bo za kolesarjenje zapleteno. Ali bo moja ekipa v nevarnosti, če ne bo dirk? Mislim, da tako kot vsaka ekipa. Sponzorji želijo prepoznavnost in prav vsem se lahko zgodi, da izginejo," meni olimpijski prvak iz leta 2012. Astana še ni dokončno oblikovala načrtov za novo sezono, vendar je Vinokurov napovedal, da se ne bodo oddaljili od prvotnega scenarija. Lopez bo nastopil na Touru, Fuglsang pa na Giru, tudi če to pomeni, da bo Danec manjkal na dirki Liege-Bastogne-Liege, ki jo je lani osvojil.

"Tour bo z vsemi velikimi kolesarji težaven, konkurenca hudo dobra. Lopez se bo šel učit, vendar želimo videti njegove meje, kako daleč lahko pride. Zmaga na Giru bo bolj dostopna. Tam bo sicer Vincenzo Nibali, a menim, da ga bo z dobro ekipo dalo premagati," je napovedal Vinokurov.