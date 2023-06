Vipavska dolina bo drugič gostila gorsko hitrostno dirko

Gorske hitrostne dirke so ena najbolj skrajnih disciplin avtomobilskega športa. Za razliko od relija, ki poteka na več cestah in v raznovrstnih pogojih, so gorske dirke nekajkilometrski sprint od startne do ciljne črte. Bistvo je v popolni vožnji, v napadu na vso moč in polnem izkoristku tehničnih zmogljivosti dirkalnika, oprijema cestišča in psihološke trdnosti dirkača za volanom.