Vipers ubranil lovoriko v Ligi prvakinj

Izbranke španskega stratega na klopi Györa Ambrosa Martina so sijajno odprle tekmo in po štirinajstih minutah povedle z 10:7. V nadaljevanju se jim je povsem ustavilo, njihov devetminutni strelski post pa so Norvežanke izkoristile in po delnem izidu 5:0 v 23. minuti povedle z 12:10. V 26. minuti so povišale na 14:11, na veliki odmor pa so se po zadetku prve zvezdnice Nore Mork ob zvoku sirene odpravile s prednostjo dveh golov (15:13). V drugem polčasu je mednarodna pisana madžarska zasedba skušala tekmo postaviti na glavo, Vipers Kristiansand pa je v kali zatrl vse njene poskuse po prevratu. Varovanke Oleja Gustava Gjekstada so vseskozi igrale zbrano in preudarno ter sredi polčasa povedle s 25:22, v nadaljevanju pa po prebliskih neuničljive 42-letne vratarke Katrine Lunde in Morkove na kolena položile imenitne tekmice iz Györa.

V najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini so v tej sezoni nastopile tudi igralke ljubljanskega Krima. Zmagovalke Lige prvakinj v letih 2001 in 2003 so v četrtfinalu morale priznati premoč rokometašicam iz Kristiansanda, ki so na dveh tekmah zanesljivo slavile s skupnim izidom 65:49. Pred tem so bile Ljubljančanke v tekmah za preboj v četrtfinale boljše od madžarskega Ferencvarosa s 55:52. Ljubljanska ekipa je v skupinskem delu osvojila šesto mesto. Pred njo so se uvrstili Györ, Vipers Kristiansand, Metz, CSKA Moskva in Odense, za njo pa Sävehof in Kastamonu Belediyesi.

Metzu mali finale v Budimpešti

Rokometašice francoskega Metza so po zmagi nad danskim Esbjergom z 32:26 (18:12) osvojile končno tretje mesto na zaključnem turnirju evropske lige prvakinj v Budimpešti. V obračunu osmoljenk sobotnih polfinalnih tekem so bile boljše rokometašice iz Francije, ki so si odločilno prednost priigrale že v prvi polovici tekme. Na veliki odmor so se odpravile s šestimi goli prednosti (18:12), nato malenkostno popustile in tekmicam dovolile, da so se jim približale na dva gola zaostanka (20:18). V zadnjem delu so znova zaigrale zbrano in učinkovito ter zasluženo zmagale. Pri francoski ekipi je bila v malem finalu najbolj učinkovita Grace Zaadi Deuna s sedmimi, pri danski pa Henny Ella Reistad z desetimi goli.

Izidi:

- finale:

Vipers Kristiansand - Györ 33:31 (15:13)

- tekma za 3. mesto:

Metz - Esbjerg 32:26 (18:12)

- polfinale:

Györ - Esbjerg 32:27 (15:15)

Vipers Kristiansand - Metz 33:27 (14:15)