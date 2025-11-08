Visok poraz Krimovk proti Odenseju

Ljubljanska ekipa je na svoji jubilejni 350. tekmi v ligi prvakinj doživela peti poraz v skupinskem delu v tej sezoni. Po dveh zaporednih zmagah proti romunski Bukarešti in norveški Soli je morala priznati premoč imenitni danski zasedbi iz Odenseja, pred tem je klonila proti francoskemu Brestu, hrvaški Podravki iz Koprivnice, danskemu Ikastu in madžarskemu Ferencvarosu.

'Zmožne smo presenetiti velike ekipe, kot je danski Odense'

Izbranke domačega trenerja Žige Novaka so uvodoma zaostale za tri gole (0:3), nato pa so le uredile svoje vrste in v šesti minuti po bliskovitem nasprotnem napadu Tamare Mavsar znižale na 3:4. A nato so znova izgubile rdečo nit v svoji igri, tekmice so jim v deveti minuti po enostavnih akcijah ušle za štiri gole (4:8), tako da je ljubljanska klop zahtevala prvo minuto odmora.

Po vrnitvi na igrišče so hitro prepolovile zaostanek (6:8, 7:9), nato pa so v Tivoliju znova zagospodarile osmoljenke finalne tekme na letošnjem zaključnem turnirju v madžarski prestolnici in jim v 16. minuti prvič na dvoboju ušle za pet golov (8:13). V 21. minuti je Novak pri zaostanku osmih zadetkov (9:17) zahteval svojo drugo minuto odmora, Ljubljančanke so se na veliki odmor odpravile z -7 (16:23).

Krimovke v drugi polovici tekme v kultni dvorani pod Rožnikom niso bile kos razigranim tekmicam iz Hamletove dežele, ki so imele vse vajeti igre v svojih rokah. Po peti zmagi so zadržale visoko drugo mesto v osemčlanski skupini B, Ljubljančanke pa po petem porazu ostajajo na sedmem mestu.

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tamara Horaček s sedmimi goli. Nina Zulić je prispevala pet zadetkov, vratarka Jovana Risović pa je zbrala devet obramb.