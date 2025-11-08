Svetli način
Visok poraz Krimovk proti Odenseju

08. 11. 2025

Ž.Ž. , STA
Rokometašice Krima so v sedmem krogu lige prvakinj vpisale nov poraz. Tokrat so visoko izgubile proti rokometašicam danskega Odenseja, ki so bile boljše z 38:30. Ljubljančanke z dvema zmagama ostajajo na predzadnjem, sedmem mestu skupine B.

Ljubljanska ekipa je na svoji jubilejni 350. tekmi v ligi prvakinj doživela peti poraz v skupinskem delu v tej sezoni. Po dveh zaporednih zmagah proti romunski Bukarešti in norveški Soli je morala priznati premoč imenitni danski zasedbi iz Odenseja, pred tem je klonila proti francoskemu Brestu, hrvaški Podravki iz Koprivnice, danskemu Ikastu in madžarskemu Ferencvarosu.

Izbranke domačega trenerja Žige Novaka so uvodoma zaostale za tri gole (0:3), nato pa so le uredile svoje vrste in v šesti minuti po bliskovitem nasprotnem napadu Tamare Mavsar znižale na 3:4. A nato so znova izgubile rdečo nit v svoji igri, tekmice so jim v deveti minuti po enostavnih akcijah ušle za štiri gole (4:8), tako da je ljubljanska klop zahtevala prvo minuto odmora.

Po vrnitvi na igrišče so hitro prepolovile zaostanek (6:8, 7:9), nato pa so v Tivoliju znova zagospodarile osmoljenke finalne tekme na letošnjem zaključnem turnirju v madžarski prestolnici in jim v 16. minuti prvič na dvoboju ušle za pet golov (8:13). V 21. minuti je Novak pri zaostanku osmih zadetkov (9:17) zahteval svojo drugo minuto odmora, Ljubljančanke so se na veliki odmor odpravile z -7 (16:23).

Krimovke v drugi polovici tekme v kultni dvorani pod Rožnikom niso bile kos razigranim tekmicam iz Hamletove dežele, ki so imele vse vajeti igre v svojih rokah. Po peti zmagi so zadržale visoko drugo mesto v osemčlanski skupini B, Ljubljančanke pa po petem porazu ostajajo na sedmem mestu.

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tamara Horaček s sedmimi goli. Nina Zulić je prispevala pet zadetkov, vratarka Jovana Risović pa je zbrala devet obramb.

Krimovke bodo naslednjo tekmo igrale 16. novembra, ko se bodo na Danskem pomerile z Ikastom. Po tej tekmi bo nastopil daljši premor zaradi svetovnega prvenstva, ki bo med 26. novembrom in 14. decembrom v Nemčiji in na Nizozemskem. Ljubljansko ekipo nato naslednja tekma čaka 11. januarja prihodnje leto, ko bo gostila Solo.

