Visok poraz mladih Celjanov na Norveškem, Ormož uspešen v Estoniji

Celjski rokometaši, ki so nastope v tem tekmovanju začeli v drugem krogu, kjer so zanesljivo opravili z Gračanico iz Bosne in Hercegovine, so v tretjem krogu za tekmeca dobili skandinavskega predstavnika. Ta se je, vsaj na prvi tekmi, pokazal za razred boljšega od Celja, ki ga čaka težka misija na povratni tekmi.

Potem ko so tekmo nekoliko bolje odprli Norvežani in povedli za dva gola, so se Celjani hitro vrnili in prvič povedli pri 5:6. Toda domača ekipa je po 20. minuti zagospodarila in kljub gostujoči minuti odmora do konca polčasa prišla do ogromne prednosti. Najprej je pobegnila na 12:7, pozneje pa celo na 18:9, kolikor je bil tudi izid ob glavnem odmoru.

Kmalu po tem je gostujoči strateg Paulo Jorge Pereira moral svoje igralce spet poklicati ne minutni posvet, saj so domači pobegnili že za 10 golov, a tudi to ni pomagalo. Ekipa iz Sandefjorda je takoj dosegla še tri zadetke, vse je dosegel Robin Wulvik, in izid je znašal že 25:12.

Zmagovalec je bil odločen, Celjani so do konca skušali rešiti, kar se je rešiti dalo, a jim to ni najbolje uspevalo. Runar je povedel tudi za 15 golov, na povratno tekmo pa bo nesel 13 golov prednosti.

Pri domačih sta po osem golov dosegla Wulvik in Claes Martin Lindell, Alex Bognar je bil s šestimi goli najboljši pri Celju.

Ormož uspešen v Talinu

Ormoški rokometaši so dobro opravili prvi del naloge proti estonski Mistri. Ta je bila konkurenčna le dve tretjini prvega polčasa, vse drugo je bilo bolj ali manj povsem v znamenju Jeruzalema Ormoža z izjemo zadnjih minut, ko je malce popustila koncentracija. Ormožani so sicer v drugem krogu izločili banjaluški Borac, v prvem pa litovski Granitas-Karys.