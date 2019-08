Visok poraz proti Madžarom za Celjane prihaja v pravem trenutku: 'Do začetka sezone še nekaj dela'

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se svojim navijačem premierno predstavili svojim navijačem. V goste jim je prišel finalist zadnje lige prvakov, Telekom Veszprem, ki je sestavil še močnejšo ekipo s katero cilja na sam vrh. Kljub katastrofalnemu porazu (20:34)v domačem taboru ni bilo razloga za preplah, saj je (bo) tekma koristila kot dobra priprava na uradni začetek sezone, ki je na sporedu konec meseca. Potrebnega bo še kar nekaj uigravanja, dela in znojenja, na katerega pa so celjski igralci pripravljeni in vsi skupaj obljubljajo podobo na igrišču, ki bo v veselje vsem navijačem. Ti bodo lahko v novi sezoni uživali v številnih novostih, ki so dobro prestale test. Brezgotovinsko poslovanje je bilo prvič na voljo in sistem je kljub nekaterim porodnim težavam dobro prestal pomemben krst.

V Celju sedaj vsi skupaj z nestrpnostjo pričakujejo prve uradne tekme, ko 11. septembra v domačem prvenstvu v Zlatorogu gostuje Dobova, le štiri dni kasneje pa še Flensburg v uvodu v Ligo prvakov. "Veszprem je pokazal, da so dejansko prvi favoriti letošnje sezone lige prvakov. Za nas je bila tekma dobrodošla preizkušnja, na katero pa se nismo posebej pripravljali, saj nam to v tej fazi ni namen. Preizkušali smo kar nekaj novitet, ki smo jih šele začeli uigravati in pri tem delali preveč napak. Na drugi strani je bila takšna ekipa, s tako izkušenimi igralci, ki tudi v fazi priprav brez težav kaznujejo vsako napako. Za gledalce seveda rezultat ni takšen kot bi si ga želeli, mi pa smo dobili kar nekaj odgovorov in smernic kako nadaljevati. Dejstvo je, da nas čaka še veliko dela, saj je ekipa nova in do rezultatov ni bližnjic, a kot sem že dejal, fantje se trudijo in verjamem, da bomo na pravem nivoju, ko bo to pomembno," je po prijateljski tekmi in visokem porazu povedal celjski trener Tomaž Ocvirk.