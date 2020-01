Visoki zmagi Hrvatov in Špancev, Islandci porazili Dance

Na rokometnem evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji so v skupinah A in C igrali tekme 2. kroga. Hrvati in Španci so prišli do drugih zmag. Prvi so gladko odpravili Beloruse, drugi pa Nemce. Severni dvoboj med Islandijo in Dansko je pripadel prvi, balkanski med Srbijo in Črno goro pa slednji.

V skupini A v Gradcu so Hrvati gladko premagali Beloruse z 31:23, ki so doživeli prvi poraz. Že v prvem polčasu so si priigrali pet zadetkov prednosti, največ pa v drugem vodili za deset. Igor Karačić je bil najboljši strelec Hrvaške s šestimi zadetki. Luka Stepančić je dodal gol manj.Mikita Vailupau je bil prvi mož Belorusije z osmimi zadetki. Na drugi tekmi je Črna gora premagala Srbijo z 22:21, Mirko Radović je v 59. minuti zadel za 22:20, kar je bilo dovolj za prvi točki. Prvi strelec Črne gore je bil sicer Nemanja Grbović s petimi goli. Pri Srbih jih je šest dosegel Lazar Kukić. V skupini C v Trondheimu je drugo zmago vpisala Španija, ki je brez posebnih težav v derbiju odpravila Nemčijo s 33:26. Za Špance, ki so vodili tudi z desetimi goli razlike, je Alex Dujshebaev prispeval sedem zadetkov, Hendrik Pekeler pa pri Nemcih pet. Na prvi tekmi pa je Nizozemska gladko odpravila Latvijce z 32:24.Kay Smitsje za zmagovalce prispeval sedem golov. V skupini E v Malmöju pa so odigrali uvodni tekmi. Madžari so v tesnem boju odpravili Ruse s 26:25. Končni izid je že v 57. minuti postavil Zsolt Balogh, ki je bil s sedmimi goli tudi najboljši strelec tekme. Pri Rusih jih je pet dosegel Dimitij Santalov. Na drugi tekmi je Islandija ugnala Dansko z 31:30. Gudjon Valur Sigurdsson je v 59. minuti zadel za dva gola naskoka Dancev (31:29), česar tekmecem ni več uspelo izničiti. Pri zmagovalcih je blestel Aron Palmarsson z desetimi goli, enega manj je pri poražencih dosegel Mikkel Hansen.