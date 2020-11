Vita Lukan zaradi pozitivnega izvida ostala brez EP

Oba ne kažeta simptomov bolezni, a ostajata doma. "Žal moramo sporočiti, da na tekmo ne odhajamo v začrtanem številu. Vita Lukan in trener Domen Švab sta bila na testiranju za sars cov-2 pozitivna. Opravila sta dva testa, oba sta žal pokazala enako. Torej v četrtek odhajamo v Moskvo le Jernej Kruder, Anže Peharc in trenerja Luka Fonda in Gorazd Hren,"je sporočil selektor Hren.

Tekmovanje v ruski prestolnici bo od 21. do 29. novembra. Prvi komplet kolajn bodo podelili že v soboto, v hitrostnem plezanju. Evropsko prvenstvo poteka v vseh disciplinah športnega plezanja, v olimpijski kombinaciji ter hitrosti, težavnosti in balvanih.

Boj za kolajne evropskih šampionov v posamičnih disciplinah je v senci boja za še preostali evropski olimpijski vozovnici, ki bosta zgolj najboljšemu Evropejcu v moški in najboljši Evropejki v ženski konkurenci zagotovili olimpijsko poletje leta 2021 v Tokio, kjer bodo za športno plezanje premierne olimpijske igre.

Ženski slovenski olimpijski kvoti sta bili že lani uspešno zapolnjeni. Osvojili sta ju Janja Garnbret in Mia Krampl. Kruder in Peharc pa sta kandidata za preostalo olimpijsko vozovnico. To bo dobil le najboljši v konkurenci udeležencev prvenstva stare celine.