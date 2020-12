Sir Lewis Hamilton: britanskemu dirkaču viteški naziv

Lewis Hamilton je letos izenačil rekord Nemca Michaela Schumacherjain sedmič postal svetovni prvak, obenem pa je nesrečnega nekdanjega dirkača prehitel tudi po številu zmag, zdaj jih ima 95. Zdajšnji dirkač Mercedesa je bil že leta 2008 odlikovan s posebnim redom za zasluge ob prvem osvojenem naslovu, takrat še z McLarnom, z viteškim nazivom pa bo odslej znan kot Sir Lewis Hamilton. To je največja čast, ki jo lahko prejme športnik v Veliki Britaniji.

Skupaj je bilo na kraljičinem seznamu reda za zasluge in viteških nazivov za leto 2021 kar 1239 ljudi, velik del pa predstavljajo predvsem zdravstveni delavci, ki so se leta 2020 spopadali s "koronsko krizo". Nazive, ki jih vsako leto predlaga premier, so podelili tistim, ki so na domačih tleh dosegli vrhunske dosežke na različnih področjih, ter tistim, ki so se izkazali ter s tem služili in predstavljali Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske v tujini.

"V letu, ko se je toliko ljudi žrtvovalo, da bi zaščitilo našo zdravstveno službo in rešilo življenja ljudi, so izjemna prizadevanja tistih, ki prejemajo priznanja, dobrodošel opomin na moč človeškega duha in na to, kaj lahko dosežemo s pogumom in sočutjem," je ob tem v sredo zvečer dejal premier Boris Johnson.