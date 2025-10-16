Svetli način
Vito Dragič trajno ostal brez trenerske licence zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost

Ljubljana, 16. 10. 2025 09.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Disciplinsko razsodišče Judo zveze Slovenije je judoistu Vitu Dragiču trajno odvzelo trenersko licenco. Tekmovalec in občasni trener je namreč kljub lanski pravnomočni obsodbi zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zlorabo položaja še naprej opravljal delo z mladimi judoisti, poroča Dnevnik v današnji izdaji.

Kot poroča Dnevnik, tekmovalec judo kluba Impol Slovenska Bistrica Vito Dragič, ki je kot reprezentant Slovenije v kategoriji nad 100 kilogramov v torek nastopal na tekmovanju za veliko nagrado v Peruju, od konca letošnjega septembra ne sme več opravljati trenerskega dela. Tako so sklenili člani disciplinskega razsodišča Judo zveze Slovenije (JZS).

Kot so pojasnili v obrazložitvi, je Dragič, ki je bil maja lani na okrožnem sodišču v Mariboru pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, kršil tako zakon o športu kot tudi temeljna načela juda. To pomeni hudo disciplinsko kršitev in ravnanje, ki resno ogroža ugled, varnost in etična načela delovanja zveze, so poudarili pri nacionalni panožni zvezi za judo.

Lani so namreč Dragiču na sodišču izrekli pogojno obsodbo, v kateri so mu določili kazen leto dni zapora, ki pa ne bo izrečena, če v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja. Čeprav za osebo, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, velja prepoved opravljanja dela z otroki in mladino na področju strokovnih športnih programov, je Dragič še naprej deloval v športu, kjer je prihajal v stik z mladoletniki, še poroča Dnevnik.

Na odločitev se je pritožila odvetnica Vita Dragiča Teja Godec, ki je prepričana, da je ukrep trajnega odvzema trenerske licence njeni stranki nepravilen in nezakonit.

