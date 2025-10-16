Vito Dragič trajno ostal brez trenerske licence zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost

Kot poroča Dnevnik, tekmovalec judo kluba Impol Slovenska Bistrica Vito Dragič, ki je kot reprezentant Slovenije v kategoriji nad 100 kilogramov v torek nastopal na tekmovanju za veliko nagrado v Peruju, od konca letošnjega septembra ne sme več opravljati trenerskega dela. Tako so sklenili člani disciplinskega razsodišča Judo zveze Slovenije (JZS).

Kot so pojasnili v obrazložitvi, je Dragič, ki je bil maja lani na okrožnem sodišču v Mariboru pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, kršil tako zakon o športu kot tudi temeljna načela juda. To pomeni hudo disciplinsko kršitev in ravnanje, ki resno ogroža ugled, varnost in etična načela delovanja zveze, so poudarili pri nacionalni panožni zvezi za judo.