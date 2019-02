Vivianiju sprinterski obračun, Roglič zadržal vodstvo

Viviani je danes dobil sprinterski obračun, drugi je bil Kolumbijec Fernando Gaviria, tretji pa Nemec Marcel Kittel. Tako kot med sredino je tudi med današnjo etapo kolesarje motil veter in puščavski pesek, pred petkovim vrhuncem dirke pa so kolesarji tudi nekoliko hranili moči. V ospredju so bile ekipe s sprinterji, najboljši v skupnem seštevku so le pazili, da so do cilja prišli brez padca ali zaostanka.

Vsi trije Slovenci na dirki so končali v času zmagovalca. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je bil 37., Roglič 40., Jan Tratnik (Bahrain-Merida) pa 113. Skupno je Mezgec 60., Tratnik pa 94. "Kot smo pričakovali, dan je bil dolg, toda ni mi bilo dolgčas. Ves čas sem moral biti pozoren na veter. Znova je moja ekipa opravila odlično delo in me obvarovala vsega hudega. Pripravljeni smo na jutrišnjo etapo," je na cilju dejal Roglič.